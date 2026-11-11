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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD blokajı altındaki Küba'nın egemenliğini destekledi

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin'de Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez Parrilla ile görüşerek Çin'in ABD blokajı ve müdahale tehdidi altındaki Küba'nın egemenliğini destekleyeceğini bildirdi. Vang, Çin'in yaptırımlara, blokaja ve dış müdahaleye karşı çıkacağını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin blokajı ve müdahale tehdidi altındaki Küba'nın egemenliğini desteklediklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ülkesini ziyaret eden Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez Parrilla ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Dünyanın yüzyıldır görülmeyen kökten değişimler geçirdiğine dikkati çeken Vang, "Uluslararası durum nasıl gelişirse gelişsin, Çin, Küba'nın ulusal egemenliğini, meşru haklarını ve çıkarlarını korumasını destekleyecek, yaptırımlara, blokaja ve dış müdahaleye karşı çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Vang, Çin'in Küba ile çok taraflı zeminlerde iletişimi ve işbirliğini güçlendirerek, güç siyasetine ve tek taraflı eylemelere birlikte karşı çıkmaya, Küresel Güney'in birliğini ve kendine yeterliliğini destekleyerek daha adil ve eşit bir küresel yönetim sistemini inşa etmeye hazır olduğunu belirtti.

Konuk Bakan Rodriguez de Çin'in, Küba'nın ulusal kalkınmasına desteğini ve özellikle dış blokaja ve müdahaleye karşı çıkmasını takdir ettiklerini, Çin ile çok taraflı zeminlerde eşgüdümü güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde "yeni Monroe Doktrini" söylemiyle ülkesinin Latin Amerika ve Karayipler'de ekonomik ve askeri hakimiyet iddialarını gündeme getiriyor. Venezuela'ya askeri müdahalenin ardından Washington yönetimi, Küba'ya petrol akışını kesmeye yönelik bir blokaj başlatmıştı.

Kaynak: AA
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