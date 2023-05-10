Çin Dışişleri Bakanı Qin: Çin, Avrupa'nın Stratejik Özerkliğini Destekliyor

BERLİN, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in Avrupa halkının seçtiği kalkınma yolunu ve Avrupa'nın stratejik özerklik kazanmasını desteklediğini söyledi.

Qin söz konusu açıklamayı, Salı günü Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptı.

9 Mayıs Salı gününün "Avrupa Günü" olduğunu ve bu yılın Çin-Avrupa Birliği (AB) kapsamlı stratejik ortaklığının 20. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Qin, Çin'in her zaman istikrarlı ve süreklilik arz eden bir AB politikasına sahip olduğunu kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı, ülkesinin Avrupa'nın risk ve sorunlar ile başa çıkma konusunda kilit önemdeki ortağı olduğunu belirtti. Aynı zamanda, Çin modernizasyonu ve Avrupa'nın entegrasyonunun ortak gelişimini teşvik etmek için Avrupa'nın sürekli olarak Çin pazarının fırsat ve kalkınma paylarını paylaşmasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Qin, dünyanın önde gelen ekonomik güçleri ve çok yönlü stratejik ortaklar olan Çin ve Almanya'nın, iki halkın temel çıkarlarına ve tüm insanlığın uzun vadeli geçim kaynaklarına ve refahına hizmet edecek şekilde stratejik özerkliği desteklemesi, karşılıklı siyasi güveni artırması, dayanışma ve işbirliğinin güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

İki tarafın, yakında düzenlenecek Çin-Almanya hükümetler arası istişarelerinin yedinci turuna hazırlık için her türlü çabayı gösterme ve gelecek dönemde çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğine yönelik bir kapsamlı planı ayrıntılarıyla ortaya koyma konusunda mutabakata vardığını hatırlatan Qin, iki tarafın çok taraflı alanlarda koordinasyonu artırmaya ve COP28 ve biyoçeşitlilik işbirliğini güçlendirmeye de karar verdiğini belirtti.

Qin, "Çin, küresel ekonomik toparlanmayı teşvik eden, dünya barış ve istikrarını koruyan ve 2. Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzeni savunan aktörler olarak Almanya'yla çalışmak istemektedir" dedi.

Bakan Qin, iki tarafa mevcut işbirliğini koruyup sürdürme, iki ülkenin işletmelerinin işbirliği yapması için elverişli bir ortam ve kararlı beklentiler yaratma ve küresel ekonomi için daha güçlü büyüme ivmesi sağlama çağrısı yaptı.

Avrupa'nın iki dünya savaşını ve Soğuk Savaşı atlattığını kaydeden Qin, daimi barışı mümkün kılmanın Alman felsefeci Immanuel Kant'ın hayali olduğunu ve kalıcı barışın, insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa edilmesinde önemli bir hedef olmayı sürdürdüğü dile getirdi.

Qin, Çin ve Avrupa'nın, kalıcı barış ve evrensel güvenlikle daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Taiwan'ın Çin'e dönüşünün, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzenin parçası olduğunu hatırlatan Qin, Taiwan Boğazı'nda içten şekilde barış ve istikrarı uman ve uluslararası düzenin sürdürülmesine samimi şekilde bağlı olan tüm tarafların, tek Çin ilkesine sıkı şekilde riayet etmesi ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik her türlü eyleme kararlıkla karşı çıkması gerektiğini ifade etti.

Bakan Qin, Ukrayna meselesinin son derece karmaşık olduğunu ve bu gündemde basitlik ve duygusallığın çözüm olmadığını dile getirdi. Bakan, bu meselenin nihayete kavuşmasının, sakin ve rasyonel olmaktan ve siyasi bir çözüme yönelik şartları oluşturmaktan geçtiğini kaydetti.

"Çin, krizin yaratıcısı ya da krizin direkt olarak ilgilendirdiği bir taraf değildir, ancak barışı savunmaktadır ve barış görüşmelerini desteklemektedir" diyen Qin, Almanya'nın dengeli, etkin ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik çerçevesinin inşasında öncü rol oynayacağı ve somut önerilerde bulunacağı umudunu dile getirdi.

Qin, Alman, Fransız ve Norveçli mevkidaşlarının daveti üzerine 8-12 Mayıs tarihlerinde Almanya, Fransa ve Norveç'e ziyaretlerini gerçekleştiriyor.