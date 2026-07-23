Haberler

Çin'den İngiltere'ye: Çinli şirketlere adil ortam sağlayın

Çin'den İngiltere'ye: Çinli şirketlere adil ortam sağlayın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Manila'da İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband ile görüştü; Çinli şirketlere ayrımcılık yapılmaması, tek Çin ilkesine bağlı kalınması çağrısı yaptı; Miliband ise işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

MANİLA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere'ye, ülkede faaliyet gösteren Çinli şirketlere adil, eşitlikçi ve ayrımcılık içermeyen bir iş ortamı sağlama ve ekonomik ve ticari sorunları güvenlikle ilişkilendirmekten kaçınma çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, perşembe günü Filipinler'in başkenti Manila'da İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi.

Wang, büyük ülkeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve İngiltere arasındaki ilişkinin, ikili ilişkilerin ötesine geçtiğini ve küresel öneme sahip olduğunu söyledi.

Yeni İngiliz hükümetinin Çin'e yönelik politikasında süreklilik ve istikrarı koruma taahhüdünün farkında olduklarını belirten Wang, İngiltere'den tek Çin ilkesine bağlı kalmasını ve ikili ilişkilerin siyasi temelini korumasını beklediklerini vurguladı.

Miliband ise yeni İngiliz hükümetinin Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini belirterek, her iki tarafın stratejik çıkarlarına da hizmet eden, uzun vadeli ve istikrarlı bir kapsamlı stratejik ortaklığın inşasına devam edeceklerini söyledi.

Miliband, önemli küresel etkiye sahip büyük ülkeler olarak İngiltere ve Çin'in, küresel güvenlik, sağlık ve kalkınma konularında işbirliğini güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Miliband, İngiltere ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Taiwan meselesine ilişkin uzun süredir devam eden tutumlarında değişiklik olmadığını kaydetti.

Miliband, ikili ilişkilerin uzun vadeli, sağlam ve istikrarlı gelişimi yönünde adım atmak üzere Çin ile her düzeyde etkileşimi geliştirmeye, iklim değişikliği gibi alanlarda işbirliğini genişletmeye ve çok taraflı platformlarda iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

İki taraf, Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki durum da dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde de bulundu.

Kaynak: Xinhua
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Moskova'da savaş uçağı düştü

Moskova'da savaş uçağı düştü
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı

Bahçeli'den yeni parti için olay çağrı! Aman Kılıçdaroğlu duymasın
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu

Bir ilimizin tarihini sil baştan değiştirecek keşif
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor

Görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif

İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek

ATM'lerde bir dönemin sonu

Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade

Fatih Portakal da Haluk'u sattı! Verdiği ifade çok konuşulur

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise