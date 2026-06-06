Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, 29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na Katıldı

ST. PETERSBURG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, 29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun genel oturumuna katılarak Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin uygulanması ve daha iyi bir gelecek için ortaklaşa çalışma konulu bir konuşma yaptı.

Han cuma günü yaptığı konuşmada, yüzyıldır görülmeyen büyük değişikliklerin tüm dünyada hızla yaşandığını ve küresel zorlukların ve yönetişim açıklarının giderek daha belirgin hale geldiğini söyledi. Han, Çin'in önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin yaklaşık 160 ülke ve uluslararası örgütten olumlu tepki ve destek aldığını belirtti.

Han, Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin hayata geçirilmesini ilerletmek ve kazan-kazan işbirliğine dayalı, açık, kapsayıcı, hakkaniyetli ve adil bir dünya inşa etmek üzere Rusya ve diğer tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin ilerletilmesine yönelik dört öneri sunan Han, ilk olarak eşitlik temelinde işbirliğinin korunması ve kapsamlı istişare, ortak katkı ve paylaşılan fayda ilkelerine dayalı bir küresel yönetişim anlayışının savunulması gerektiğini söyledi. Han, hakiki çok taraflılığın desteklenmesinin, tüm ülkelerin küresel yönetişime eşit katılımının, karar alma süreçlerinde söz sahibi olmasının ve kalkınmanın getirilerinden eşit şekilde yararlanmasının güvence altına alınmasının önemine dikkat çekti. Han ayrıca uluslararası ilişkilerde demokratikleşmenin kararlılıkla teşvik edilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin temsilinin ve söz hakkının artırılması çağrısında bulundu.

İkinci olarak uluslararası adalet ve hakkaniyetin korunması ile Birleşmiş Milletler'in statü ve otoritesinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Han, tüm ülkelerin evrensel olarak geçerli uluslararası hukuk ve kurallar temelinde uluslararası eşitliği koruması, çifte standartlara ve hukukun seçici şekilde uygulanmasına karşı çıkması gerektiğini söyledi. Han, BM'nin ülkelerin eylemlerini koordine ettiği ve ortak zorluklarla mücadelede başlıca platform olarak işlev görebilmesi için yeni koşullar altında otorite ve canlılığının yeniden güçlendirilmesine destek verilmesi çağrısında bulundu.

Han, üçüncü olarak ortak kalkınmanın güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, dünyanın dört bir yanındaki insanların kalkınmanın getirilerinden daha fazla yararlanabilmesi için ülkelerin BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ni tam olarak uygulayarak ortak kalkınma ve refahı teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Dördüncü olarak daha somut sonuçlar elde etmek için koordineli eylemlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Han, ülkelerin, uluslararası örgütlerin ve çok taraflı kurumların, küresel zorluklarla mücadele ve ortak kalkınmanın ilerletilmesinde sinerji yaratmak amacıyla kalkınma stratejilerini uyumlu hale getirmesi ve politika koordinasyonunu güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Han, Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni tam olarak hayata geçirmek, daha eşit ve adil bir küresel yönetişim sistemi inşa etmek ve birlikte insanlık için daha parlak bir gelecek yaratmak üzere tüm taraflarla yan yana çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Han, forum sırasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile kısa görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua