Haberler

Çin: Küba'nın Dış Müdahalelere Karşı Çıkmasını Kararlılıkla Destekliyoruz

Çin: Küba'nın Dış Müdahalelere Karşı Çıkmasını Kararlılıkla Destekliyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Küba'nın egemenliğini desteklediklerini ve ABD'nin 60 yılı aşkın süredir uyguladığı abluka ile yaptırımların sonlandırılması gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Küba'nın ulusal egemenliğini korumasını ve dış müdahalelere karşı çıkmasını kararlılıkla desteklediklerini belirterek, uluslararası adalet ve hakkaniyeti savunmak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında ABD'nin Küba'ya 60 yılı aşkın süredir kapsamlı bir abluka ve yasadışı yaptırımlar uyguladığını, bunun da Küba halkına zarar verdiğini söyledi. Lin, ABD'nin son dönemde Küba'ya yönelik abluka ve yaptırımlarını artırarak halkın temel geçim kaynaklarını ciddi şekilde baltaladığını ve uluslararası toplumun büyük tepkisini çektiğini sözlerine ekledi.

Lin, ABD tarafına uluslararası toplumun haklı tepkilerine kulak verme, Küba'ya yönelik abluka ve baskılarını derhal sonlandırma, Küba halkının yaşama ve kalkınma hakkını ihlal etmekten vazgeçme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! 'Haluk'a borç verdim' dediği rakam öyle böyle değil

Haluk'u satan satana! Bir darbe de gözaltındaki Ece'den geldi

AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Ülkenin en ünlü meydanında 'tabutta yatan Trump' afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı

Ülkenin en ünlü meydanına asıldı! Dünya gündemine oturacak afiş
Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisini görmeniz lazım! Lakabı da tipi de bomba

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor

Zaman çok acımasız! Şevket'in son halini görenler tanıyamıyor

Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı