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Çin'den Kanadalı şirketlere işbirliği ve kalkınma fırsatlarını değerlendirme çağrısı

Çin'den Kanadalı şirketlere işbirliği ve kalkınma fırsatlarını değerlendirme çağrısı
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BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in başkenti Beijing'de Kanada-Çin İş Konseyi Onursal Başkanı Andre Desmarais ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in başkenti Beijing'de Kanada-Çin İş Konseyi Onursal Başkanı Andre Desmarais ile bir araya geldi.

He, çarşamba günkü görüşmede, Kanadalı şirketlerin Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasının sunduğu fırsatlardan yararlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. He, Kanada-Çin İş Konseyi'nin iki ülke arasında köprü görevi üstlenerek Çin- Kanada ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişimine daha fazla katkı sağlamasını temenni ettiklerini belirtti.

Desmarais ise Kanada iş dünyasının Çin ekonomisinin geleceğine tam güven duyduğunu söyledi. Desmarais, konseyin, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini desteklemeyi sürdüreceğini de ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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