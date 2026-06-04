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Çin, 2026'da Çocuk Bakımı Desteklerine Yaklaşık 14,65 Milyar Dolarlık Fon Ayırdı

Çin, 2026'da Çocuk Bakımı Desteklerine Yaklaşık 14,65 Milyar Dolarlık Fon Ayırdı
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Çin Maliye Bakanlığı, ulusal çocuk bakımı destek sistemini güçlendirmek için merkezi hükümet fonlarından 99,9 milyar yuan (yaklaşık 14,65 milyar ABD doları) tahsis etti. Geçen yıla göre yüzde 10,6 artış gösteren bu destekle 2026'da toplam kaynağın 110 milyar yuana ulaşması bekleniyor.

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, ulusal çocuk bakımı destek sistemini güçlendirme çalışmaları kapsamında merkezi hükümet fonlarından çocuk bakımı destekleri için 99,9 milyar yuan (yaklaşık 14,65 milyar ABD doları) tahsis etti. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 10,6'lık artışa işaret ediyor.

Bakanlığa göre, 2026'da yerel yönetim katkılarıyla birlikte çocuk bakım desteklerine ayrılan toplam kaynağın yaklaşık 110 milyar yuana ulaşması bekleniyor.

Desteklerin dağıtımının istikrarlı şekilde sürdüğü belirtilirken, değerlendirme ve ödeme süreçlerinin çeşitli kademelerdeki sağlık otoriteleri tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Bakanlık, söz konusu desteklerin titiz şekilde yönetilmesi, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve doğum dostu bir toplumun teşvik edilmesi amacıyla Ulusal Sağlık Komisyonu ile işbirliğini sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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