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Çin küresel ticaret ve Afrika'daki rekabette dengeleri değiştirebilecek bir hamleye imza attı

Çin küresel ticaret ve Afrika'daki rekabette dengeleri değiştirebilecek bir hamleye imza attı
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ABD ile Çin arasında yeni dönemde ticaret savaşının kızışacağı gündemdeyken Pekin yönetiminden dikkat çeken bir adım geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Afrika'da diplomatik ilişkisi bulunan en az gelişmiş ülkelere sıfır gümrük uygulayacaklarını duyurdu. Bu adım, Afrika ülkelerine ürünlerini Çin pazarına hızlı bir şekilde sokma fırsatı sunuyor.

Çin yönetimi, yürürlüğe koyduğu yeni uygulama ile hem küresel ticaret hem de Afrika'daki rekabette dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in yüksek standartlı dışa açılmayı sürdürmesinin Afrika ülkelerine her zaman fırsatlar sunacağını ve Afrika'nın kalkınma sürecine asla uzak kalmayacaklarını belirtti. Çin, 1 Aralık'tan itibaren diplomatik ilişkisi bulunan en az gelişmiş ülkelere sıfır gümrük uygulayacak. Bu ülkeler arasında Afrika'dan 33 ülke bulunuyor.

ÇİN'DEN BÜYÜK REKABETE SAHNE OLAN AFRİKA İÇİN STRATEJİK ADIM

Çinli sözcü, Afrika ülkelerinden gelen yüksek kaliteli ürünlerin Çin pazarına hızlı ve rahat şekilde girmesine yönelik uygun koşullar oluşturduklarını, Afrika'daki endüstriyel kalkınmaya daha fazla destek verdiklerini, istihdam artışını teşvik ettiklerini ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunduklarını söyledi. Lin, böylesi bir önlemi alan ilk büyük gelişmekte olan ülke ve büyük ekonomi olarak Çin'in, yüksek standartlı dışa açılmayı teşvik etme bağlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

ÇİN'DEN AFRİKA MENŞELİ ÜRÜNLERE BÜYÜK KOLAYLIK

Çinli sözcü açıklamasına şöyle devam etti: Samimiyet, gerçek sonuçlar, yakınlık, iyi niyet ve çoğunluğun iyiliği gibi ilkeler ve ortak çıkarlar doğrultusunda Afrika ülkeleriyle dostane ilişkileri ve işbirliğini geliştirmeye kararlıyız. En az gelişmiş ülkelere yönelik sıfır gümrük uygulamasına ek olarak, Afrika'dan Çin pazarına giren tarım ürünleri için "hızlı şeritler" oluşturup genişlettik. Afrika'nın özel ürünlerinin küresel pazarla irtibat kurmasına olanak veren platformlar olarak Çin Uluslararası İthalat Fuarı ve Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı gibi büyük ölçekli fuarlara katılma konusunda Afrikalı işletmelere kolaylık sağladık.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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