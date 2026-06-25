Çin: Abd, "Çin Ordusuyla Bağlantılı Şirketler Listesini" Genişletmeye Son Vermeli

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'yi sözde Çin ordusuyla bağlantılı şirketler listesine daha fazla Çinli şirket ekleme uygulamasına derhal son vermeye çağırarak, Çin'in buna karşı önlem almak zorunda kaldığını söyledi.

He, perşembe günkü olağan basın toplantısında, ABD'nin söz konusu adımının Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarına ciddi zarar verdiğini ve bu nedenle Çin'in karşılık vermesinin kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

Sözcü, Çin'in ulusal güvenlik ve çıkarlarını korumak ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi gibi uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iki devlet kurumunun 22 Haziran'da, aralarında Aveox, Inc.'in de bulunduğu 10 ABD'li kuruluşu ihracat kontrol listesine alma ve kamu alımlarında belirlenen 46 ABD'li şirketin ürettiği ürünlerin satın alınmasını yasaklama kararı aldığını ifade etti.

Hedef alınan ABD'li şirketlerin tamamının askeri alanda faaliyet gösterdiğine dikkat çeken He, ABD'ye stratejik istikrara dayalı yapıcı ikili ilişkilerin korunması ve geliştirilmesi için Çin ile birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua