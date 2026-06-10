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Çin: Abd, Çinli Şirketlere Yönelik Yersiz Baskılarına Son Vermeli

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'yi bazı Çinli teknoloji şirketlerini askeri faaliyetlerle ilgili işletmeler listesine alması nedeniyle eleştirerek, bu tür ayrımcı ve mesnetsiz baskılara son verilmesi çağrısında bulundu. Çin, şirketlerinin haklarını korumak için gerekli önlemleri alacağını belirtti.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, kısa süre önce bazı Çinli teknoloji şirketlerini askeri faaliyetlerle ilgili işletmeler listesine alan ABD'ye, Çinli şirketlere yönelik yersiz baskılarına son verme çağrısında bulundu.

Lin salı günkü basın toplantısında, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletmesine ve Çinli şirketleri hedef almak amacıyla çeşitli ayrımcı listeler oluşturmasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

"ABD'ye hatalarını düzeltme ve Çinli şirketlere yönelik mesnetsiz baskılarına son verme çağrısında bulunuyoruz" diyen Lin, Çinli şirketlerin meşru ve yasal hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gereken her türlü önlemi alacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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