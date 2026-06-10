Çin: Abd, Çinli Şirketlere Yönelik Yersiz Baskılarına Son Vermeli

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, kısa süre önce bazı Çinli teknoloji şirketlerini askeri faaliyetlerle ilgili işletmeler listesine alan ABD'ye, Çinli şirketlere yönelik yersiz baskılarına son verme çağrısında bulundu.

Lin salı günkü basın toplantısında, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletmesine ve Çinli şirketleri hedef almak amacıyla çeşitli ayrımcı listeler oluşturmasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

"ABD'ye hatalarını düzeltme ve Çinli şirketlere yönelik mesnetsiz baskılarına son verme çağrısında bulunuyoruz" diyen Lin, Çinli şirketlerin meşru ve yasal hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gereken her türlü önlemi alacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua