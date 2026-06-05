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Çin: ABD'nin İhracat Kontrollerini Suistimal Etmesi Küresel Yarı İletken Sanayi ve Tedarik Zincirlerini Zedeliyor

Çin: ABD'nin İhracat Kontrollerini Suistimal Etmesi Küresel Yarı İletken Sanayi ve Tedarik Zincirlerini Zedeliyor
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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD'nin ihracat kontrollerini kötüye kullanarak küresel yarı iletken sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarına zarar verdiğini belirtti. Çin, ABD'ye ayrımcı önlemleri sonlandırma çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD'nin ihracat kontrollerini kötüye kullanmasının, küresel yarı iletken sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarına ciddi şekilde zarar verdiğini söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında ABD Ticaret Bakanlığı'nın çip ihracatına yönelik kontrollerdeki sözde "açıkları" kapatma girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin son yıllarda ulusal güvenlik bahanesiyle ihracat kontrollerini defaatle suistimal ettiğini belirten He, bu durumun Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarına büyük zarar verdiğini, uluslararası ekonomik ve ticari düzeni ciddi şekilde bozduğunu ve küresel yarı iletken sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ciddi şekilde zedelediğini ifade etti.

"Çin buna her zaman karşı çıkmıştır" diyen He, ABD'ye yanlış uygulamalarını bir an önce düzeltme, Çin'e yönelik ayrımcı önlemlerine son verme ve küresel sanayi ile tedarik zincirlerinin istikrarını koruma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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