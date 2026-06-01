Çin'in Yurtdışı Yatırımlara İlişkin Yeni Yönetmeliği 1 Temmuz'da Yürürlüğe Girecek

Çin Başbakanı Li Qiang, 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek yeni dış yatırım yönetmeliğini imzaladı. Yönetmelik, yüksek standartlı dışa açılımı, yatırımcı haklarını korumayı ve Kuşak-Yol işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni dış yatırım yönetmeliğine ilişkin Devlet Konseyi kararnamesini imzaladı.

Yönetmelik, ülkenin yüksek standartlı dışa açılımını ve dış yatırımlarının yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmeyi, yatırımcıların ve dış yatırımlarının meşru hak ve çıkarlarını korumayı ve ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını güvence altına almayı amaçlıyor.

34 maddeden oluşan yönetmelikte, yüksek standartlı uluslararası ekonomik ve ticari kurallara proaktif şekilde uyum sağlanması, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin ilerletilmesi ve sanayi ile tedarik zincirlerinde uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesine yönelik çabalar vurgulanıyor.

Yönetmelikte Çin'in yatırımcıların, piyasa ilkeleri doğrultusunda denizaşırı yatırım faaliyetleri yürütmelerini ve uluslararası işbirliği ve rekabete aktif olarak katılmalarını desteklediği belirtiliyor.

Ayrıca ilgili yetkililer, meslek kuruluşları, sektör birlikleri ve ticaret ve yatırımı teşvik örgütlerinin de dahil olduğu kapsamlı hizmetlerin iyileştirilmesine vurgu yapılıyor.

Yönetmelikte risk önleme ve kontrolünün güçlendirilmesi, dış yatırımların sağlamlık ve güvenliğinin artırılması, yatırımcıların birincil sorumluluklarını yerine getirmesinin sağlanması ve dış yatırım piyasasının düzeninin bozulmasının önlenmesi konularına yönelik hükümler de yer alıyor.

Uluslararası ekonomik ve ticari anlaşmaların müzakere edilip imzalanmasına yönelik aktif çalışmalara da dikkat çeken yönetmelik, yatırım uyuşmazlıklarının çeşitli mekanizmalar yoluyla çözüme kavuşturulmasını teşvik ediyor.

Yönetmelikte hem yatırımcıların ve dış yatırımlarının güvenliği ve meşru hak ve menfaatlerinin hem de ülkenin denizaşırı çıkarlarının etkin şekilde korunması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Kaynak: Xinhua
