Çin'deki Xiamen Şehrinde Göz Hastalıkları İçin 5g Destekli Teletıp Platformu İnşa Edilecek - Haberler

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Çin'deki Xiamen Şehrinde Göz Hastalıkları İçin 5g Destekli Teletıp Platformu İnşa Edilecek

Xinhua - Güncel
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Çin'deki Xiamen Şehrinde Göz Hastalıkları İçin 5g Destekli Teletıp Platformu İnşa Edilecek

XİAMEN, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Fujian eyaletindeki sahil kenti Xiamen, akıllı tıp ve sağlığı destekleme çabalarının parçası olarak göz hastalıkları için 5G tabanlı bir teletıp platformu inşa edecek.

XİAMEN, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Fujian eyaletindeki sahil kenti Xiamen, akıllı tıp ve sağlığı destekleme çabalarının parçası olarak göz hastalıkları için 5G tabanlı bir teletıp platformu inşa edecek. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından onaylanan proje, ülkedeki "5G plus medikal ve sağlık" uygulama pilot projelerinden biri olacak. Platform, Xiamen Üniversitesi Xiamen Göz Merkezi, China Telecom'un Xiamen şubesi ve teknoloji devi Huawei tarafından ortaklaşa oluşturulan 5G destekli göz hastanesi tarafından kurulacak.

Xiamen Üniversitesi Xiamen Göz Merkezi'nin başındaki isim Li Xiaoxin, 5G teknolojilerine dayanan teletıp platformunun gerçek zamanlı tıbbi videoları ve görüntülerini kapsayacağını, böylece doktorların uzaktan konsültasyon, yapay zeka ile göz hastalıkları taraması, diğer teşhis ve tedavi önlemlerini gerçekleştirmesine imkan sağlayacağını söyledi. Tıp uzmanları, 5G tabanlı teletıp uygulamasının bölgesel tıbbi kaynak tahsisini etkin ve uygun bir şekilde kullanacağına, göz hastalıklarının izlenmesi, teşhisi ve tedavisinin hızını artıracağına inanıyor. Çin 2019 yılında 5G hizmetlerini ticarileştirmeye başladığından bu yana 5G teknolojisi, akıllı bağlantısı olan hastanelere, fabrikalara, limanlara, sürücüsüz arabalara ve insan hayatının pek çok alanına yerleştirildi. Belediyenin sanayi ve bilişim teknolojisi bürosundan alınan istatistiklere göre, Xiamen Mayıs ayına kadar yaklaşık 11.000 5G baz istasyonu inşa etmişti ve bu yıl sonuna kadar toplam sayıyı 20.000'e çıkarmaya çalışıyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Xiamen Güncel Haberler

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