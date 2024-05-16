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Çin'deki Karstik Obruklar Görenleri Hayrete Düşürüyor

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Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan karstik bir obruk görenleri hayrete düşürüyor. Dev obruklar Çincede 'Tiankeng' yani cennet çukuru olarak adlandırılıyor. Bu obruklar, tekrarlanan göçüklerle oluşan karstik bölgelerde bulunan özel jeolojik niteliklere sahip. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangxi'den bildiriyor.

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Karstik obrukların çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan karstik bir obruk görenleri hayrete düşürüyor.

Dev obruklar Çincede "Tiankeng" yani cennet çukuru olarak adlandırılıyor.

Bu obruklar, tekrarlanan göçüklerle oluşan karstik bölgelerde bulunan özel jeolojik niteliklere sahip.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangxi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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