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Çin'de Yabancı Şirketlerin CEO'larından Olumlu Büyüme Sinyali

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Çin'de uzun süredir faaliyet gösteren yabancı şirketlerin CEO'ları, Çin'in 2024 yılı için belirlediği yüzde 5 civarındaki GSYİH büyüme hedefinin olumlu sinyaller gönderdiğini ve bu hedefe ulaşmak için birden fazla büyüme faktörü bulunduğunu belirtti. Ulusal hükümet, Çin'de iş yapmayı daha da kolaylaştırmak için dışa açılmaya devam ediyor ve aynı zamanda inovasyonu ve tüketimi teşvik etmeye devam etmek ve yaşam kalitesini arttırmak için gerçekten güçlü ortaklıklar kuruyor.

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Çin'de uzun süredir faaliyet gösteren yabancı şirketlerin CEO'ları, Çin'in 2024 yılı için belirlediği yüzde 5 civarındaki GSYİH büyüme hedefinin olumlu sinyaller gönderdiğini ve bu hedefe ulaşmak için birden fazla büyüme faktörü bulunduğunu belirtti.

"Bu sabah büyüme hedefinin yaklaşık yüzde 5 olduğunu öğrendik. Bence bu çok olumlu bir sinyal.

"Çin ekonomisine, toparlanmasına ve Çin tüketimi konusuna güvenimiz tam. Dolayısıyla evet, çok ama çok olumlu ve iyimser olmaya devam ediyoruz.

Ulusal hükümet, Çin'de iş yapmayı daha da kolaylaştırmak için dışa açılmaya devam ediyor ve aynı zamanda inovasyonu ve tüketimi teşvik etmeye devam etmek ve yaşam kalitesini arttırmak için gerçekten güçlü ortaklıklar kuruyor."

Xinhua Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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