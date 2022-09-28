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Çin'de, Ulusal Gün Tatili Boyunca Karayoluyla 210 Milyon Yolculuk Yapılması Bekleniyor

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Çin'de, Ulusal Gün Tatili Boyunca Karayoluyla 210 Milyon Yolculuk Yapılması Bekleniyor

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'na göre, Cumartesi günü başlayacak bir haftalık Ulusal Gün tatili boyunca karayoluyla 210 milyon yolculuk yapılması bekleniyor.

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'na göre, Cumartesi günü başlayacak bir haftalık Ulusal Gün tatili boyunca karayoluyla 210 milyon yolculuk yapılması bekleniyor. Bakanlık Çarşamba günü, bu tahmini sayının bir yıl öncesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 30 daha düşük olduğunu bildirdi. Bu dönemde su yoluyla yapılacak yolculukların yüzde 16 oranında artarak 7,2 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Bakanlık ayrıca, tatil boyunca ülke genelinde otoyolların yedi koltuğa kadar olan binek otomobiller için ücretsiz olacağını duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti ulaştırma bakanlığı Eylül Güncel Haberler

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