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Çin'in Sanayi İşletmelerinin Satış Gelirleri İlk 5 Ayda Yüzde 6,8 Arttı

Çin'in Sanayi İşletmelerinin Satış Gelirleri İlk 5 Ayda Yüzde 6,8 Arttı
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Çin'de sanayi işletmelerinin satış gelirleri yılın ilk 5 ayında yüzde 6,8 artarken, yüksek teknoloji ve yeşil enerji sektörleri büyümeye öncülük etti.

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in sanayi işletmelerinin yılın ilk 5 ayındaki satış gelirleri istikrarlı büyüme sergiledi. Özellikle yüksek teknoloji sektörleri ve yükselen sektörlerdeki firmaların performansı dikkat çekti.

Çin Devlet Vergi İdaresi'nin salı günü açıkladığı resmi vergi faturası verilerine göre, Çin'deki sanayi işletmelerinin satış gelirleri ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 arttı.

Aynı dönemde, ekipman imalatı sektörünün satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak imalat sektöründeki toplam satış gelirlerinin yüzde 46,8'ini oluşturdu. Bu veri, sektörün istikrarın sağlanmasındaki rolünün sürdüğünü ortaya koyuyor.

İlk 5 aylık dönemde robotik imalatının satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,7, akıllı araç ekipmanları imalatının satış gelirleri ise yüzde 46,3 arttı. Rakamlar, yapay zekanın sanayi sektörünü canlandırmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Özellikle, entegre devre imalatının satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,7, optoelektronik cihaz imalatının satış gelirleri yüzde 32,6 ve yarı iletken cihaz imalatının satış gelirleri yüzde 24,4 artış gösterdi. Bu veriler, Çin'de üst düzey elektronik imalatın daha hızlı geliştiğini gösteriyor.

Veriler, ülkenin yeşil enerjiye geçişinin hızlandığını da ortaya koydu. İlk 5 ayda, rüzgar, fotovoltaik, hidroelektrik ve nükleer enerji gibi temiz enerji kaynaklarından elde edilen satış gelirleri, geçen yıla göre yüzde 18,9 artarak toplam elektrik satış gelirlerinin yüzde 38,1'ini oluşturdu. Rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 4,2 yüzde puanlık artışa işaret ediyor.

İdareye bağlı Vergi Bilimi ve Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacı Li Ping, verilerin sanayi işletmelerinin satış gelirlerindeki istikrarlı büyümeyi gözler önüne serdiğini belirterek, ekipman imalatı ve yüksek teknoloji sektörleri gibi büyümenin yeni itici güçlerinin öncü rol oynadığını ve yeşil ve düşük karbonlu sanayi dönüşümünün derinleşmeye devam ettiğini kaydetti.

Li, bunun Çin'in sanayi ekonomisinin temellerinin sürekli olarak sağlamlaştırıldığını, aynı zamanda kalitesinin ve verimliliğinin istikrarlı bir şekilde arttığını gösterdiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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