Çin'de Kobi'ler Ocak-Temmuz Döneminde İstikrarlı Bir Kalkınma Kaydetti

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Salı günkü açıklanan resmi verilere göre, ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) yılın ilk yedi ayında istikrarlı bir kalkınma sergileyerek, ülkenin makroekonomisinin istikrarlı şekilde işlemesi için sağlam bir temel oluşturdu.

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Salı günkü açıklanan resmi verilere göre, ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) yılın ilk yedi ayında istikrarlı bir kalkınma sergileyerek, ülkenin makroekonomisinin istikrarlı şekilde işlemesi için sağlam bir temel oluşturdu. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verileri, ülkenin önde gelen küçük ve orta büyüklükteki sanayi şirketlerinin birleşik işletme gelirlerinin, Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 arttığını gösterdi.

Bu şirketlerin yılın ilk yedi ayındaki karı bir önceki yıla göre yüzde 1,6 arttı. Küçük işletmelerin mali yükünü hafifletmek ve dayanma güçlerini daha da artırmak için tercihli politikalar uygulamaya kondu. Resmi verilere göre, ülkenin mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri yılın ilk yarısında vergi ve ücret kesintileri ile ertelemelerinin yanı sıra vergi iadelerinde yaklaşık 1,8 trilyon yuan (yaklaşık 261,62 milyar ABD doları) aldı. Bakanlık, niş pazarda uzmanlaşmış, en son teknolojilerle donatılmış ve büyük potansiyel gösteren Çin'deki KOBİ'lerin yeni elitlerini temsil eden 4.300'den fazla şirketi kapsayan "küçük dev" şirketlerin dördüncü partisinin listesini yayınladı. Bakanlık yetkilisi Liang Zhifeng'e göre, Kovid-19'un etkisine rağmen, bu şirketlerin yıllık ortalama faaliyet geliri son iki yılda yüzde 20'nin üzerinde hızlı bir artış gösterdi. Liang, bakanlığın "küçük dev" firmaların gelişimi için daha iyi bir ortam yaratmak amacıyla finansman, yetenek ve teknoloji alanlarında daha fazla tedbir alacağını sözlerine ekledi.