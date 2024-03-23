Çin'de Hidrojen Yakıtlı Kent Treni Testten Geçti

Hidrojen yakıtlı kent treninin çeşitli görüntüleri

Çin'in öncü niteliğindeki hidrojen yakıtlı kent treni, kısa süre önce özel bir hatta testten geçti. CRRC Changchun Demiryolu Araçları Şirketi tarafından geliştirilen tren, test sırasında saatte 160 kilometre hıza ulaştı. Tren, tam sistem, tam senaryo ve çok seviyeli performans doğrulamasını başarıyla geçti. Dahili hidrojen güç sistemine sahip trenin maksimum seyir menzili ise 1.000 kilometrenin üzerinde. Test verilerine göre trenin ortalama enerji tüketimi kilometre başına 5 kilovat-saat olarak belirlenirken, bu rakam dünyadaki en iyi seviyelere eşdeğer.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor. (XHTV)