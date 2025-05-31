Çin'de Dünyanın En Büyük Otonom Elektrikli Maden Kamyonu Filosunun Faaliyete Geçişi

Çin'de Dünyanın En Büyük Otonom Elektrikli Maden Kamyonu Filosunun Faaliyete Geçişi
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İç Moğolistan'daki Yimin açık maden ocağında, Çin Huaneng Grubu tarafından işletilen 100 adet otonom elektrikli maden kamyonu, 15 Mayıs 2025 itibarıyla faaliyete geçti.

HULUN BUİR, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Hulun Buir kentinde Çin Huaneng Grubu Limited Şirketi tarafından işletilen Yimin açık maden ocağındaki otonom elektrikli maden kamyonları, 15 Mayıs 2025.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde açık bir maden ocağında 100 otonom elektrikli kamyondan oluşan filo faaliyete geçirildi ve böylece bu tür araçların dünya çapındaki en büyük uygulaması hayata geçmiş oldu. (Fotoğraf: Wang Yiqun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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