Çin'de Dağların Arasında Kıvrılan Sarı Nehir'in Eşsiz Manzarası
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ERDOS, 21 Mart (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Erdos kentine bağlı Jungar Sancağı'ndaki Sarı Nehir'in Laoniuwan bölümünün manzarası görülüyor, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Peng Yuan/Xinhua)
ERDOS, 21 Mart (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Erdos kentine bağlı Jungar Sancağı'ndaki Sarı Nehir'in Laoniuwan bölümünün manzarası görülüyor, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Peng Yuan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel