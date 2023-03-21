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Çin'de Dağların Arasında Kıvrılan Sarı Nehir'in Eşsiz Manzarası

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Çin'de Dağların Arasında Kıvrılan Sarı Nehir'in Eşsiz Manzarası

ERDOS, 21 Mart (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Erdos kentine bağlı Jungar Sancağı'ndaki Sarı Nehir'in Laoniuwan bölümünün manzarası görülüyor, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Peng Yuan/Xinhua)

ERDOS, 21 Mart (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Erdos kentine bağlı Jungar Sancağı'ndaki Sarı Nehir'in Laoniuwan bölümünün manzarası görülüyor, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Peng Yuan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan 21 Mart Güncel Haberler

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