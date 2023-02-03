Çin'de Bin Yıllık Geleneksel Fener Alayı Kutlamaları

Kıvrımlı aydınlatılmış fener nizamı, Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaletine bağlı Zhangye şehrinde bin yıllık somut olmayan bir kültürel miras öğesidir.

Kıvrımlı aydınlatılmış fener nizamı, Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaletine bağlı Zhangye şehrinde bin yıllık somut olmayan bir kültürel miras öğesidir.

Bahar Festivali sırasında yerel halk, gelecek yıl iyi bir hasat ve mutlu bir yaşam sürmeyi umarak fener "labirentine" girer.

SES (Çince): JİAO WENJİE, "Kıvrımlı aydınlatılmış fener alayı" somut olmayan kültürel mirasının varisi:

"Babam geleneksel fener alayının ikinci kuşak varisidir. İlk zamanlarda nizamı düzenlemek için basit kağıt fenerler yapıyorlarmış. Yıllar süren geliştirmelerden sonra fener alayı, şimdi manzara noktasının desteğiyle daha da zenginleşiyor. Somut olmayan kültürel mirasın varisi olarak onur duyuyorum ve heyecanlıyım. Fener alayını yenilemeye ve bu kültürü aktarmaya kararlıyım."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Zhangye kentinden bildiriyor.(XHTV)