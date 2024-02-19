Çin'de Bahar Bayramı tatilinde turist sayısı rekor kırdı

BEİJİNG, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'de Cumartesi günü sona eren sekiz günlük Bahar Bayramı tatili boyunca seyahat eden yerli turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 34,3 artarak 474 milyona ulaştı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Pazar günü açıkladığı verilere göre, turistlerin yurtiçi tatil seyahatlerdeki harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 47,3 artarak yaklaşık 632,7 milyar yuana (yaklaşık 89,07 milyar ABD doları) yükseldi.

Bakanlığa göre, karşılıklı vize muafiyetleri gibi elverişli politikaların giden ve gelen turist pazarlarının toparlanmasını hızlandırmasıyla, Çin ana karasında sekiz günlük tatil boyunca 3,6 milyon turist çıkışı ve 3,23 milyon turist girişi kaydedildi.

Tatil süresince ülke genelinde geçen yıla göre yüzde 52,1 artışla 16.300 ticari performans sergilendi ve bu performanslardan elde edilen gelir geçen yıla göre yüzde 80,09 artarak 778 milyon yuana çıktı. Bakanlığa göre performanslar, bir önceki yıla göre yüzde 77,71'lik bir artışla 6,57 milyondan fazla izleyici topladı.