Çin'de 1.300 Yıllık Mezarda Üç Renkli Çömlekler Bulundu

JİNAN, 27 Şubat (Xinhua) -- Arkeologlar Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da tarihi 1.300 yıl öncesine dayanan bir mezarda Tang dönemine ait 50'den fazla üç renkli çömlek keşfetti.

Fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da tarihi 1.300 yıl öncesine dayanan bir mezarda bulunan Tang dönemine ait üç renkli çömlek görülüyor. (Jinan Arkeoloji Enstitüsü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

JİNAN, 27 Şubat (Xinhua) -- Arkeologlar Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da tarihi 1.300 yıl öncesine dayanan bir mezarda Tang dönemine ait 50'den fazla üç renkli çömlek keşfetti.

Eserler, kentin Licheng bölgesindeki Fanjia adlı bir tarihi eser alanında yürütülen arkeolojik proje kapsamında gün yüzüne çıkarıldı. Projeyi başlatan Jinan Arkeoloji Enstitüsü 2021'in ortalarından bu yana bu bölgede geç Neolotik Çağ'dan Qing Hanedanlığı (1644-1911) dönemine kadar tarihlenen 241 mezarda kazı çalışması yürüttü.

Mezarda bulunan kitabeye göre mezarın sahibi Kaiyuan Dönemi'nin (713-741) üçüncü yılında mezara gömülmüş. Tang Hanedanlığı'nın (618-907) Kaiyuan Dönemi, Çin tarihinin altın dönemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da tarihi 1.300 yıl öncesine dayanan bir mezarda bulunan Tang dönemine ait üç renkli çömlek görülüyor. (Jinan Arkeoloji Enstitüsü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Tuğlayla örülü kısım, bıçak sapı şeklinde ve yaklaşık 10 metre uzunluğunda. Bu dönemde kazıyla gün yüzüne çıkarılan çömlekler arasında at binicisi, deve ve kağnı arabası figürleri yer alıyor.

Jinan Arkeoloji Enstitüsü'nden bir arkeolog olan ve aynı zamanda projenin direktörlüğünü yapan He Li, Tang dönemine ait üç renkli sırlı çömleklerin daha önce Shandong'da hiç bu kadar fazla sayıda ve bu kadar farklı şekillerde bulunmadığını söyledi.

He, mezardan 20 parça beyaz porselen de çıkarıldığını ve bunların Tang Hanedanlığı porselenlerinin gelişiminin incelenmesine yönelik yeni malzemeler sağladığını belirtti.