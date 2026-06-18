Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, ABD Eski Ulaştırma Bakanı Chao ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, ABD Eski Ulaştırma Bakanı Chao ile Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, ABD eski Ulaştırma Bakanı Elaine Chao ile Beijing'de bir araya gelerek Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişimi için ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin-ABD ilişkilerini güçlendirmek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Han çarşamba günü başkent Beijing'de ABD eski Ulaştırma Bakanı Elaine Chao ile bir araya geldi. Han, Çin ve ABD liderlerinin, stratejik istikrara dayalı ikili ilişkiler kurmaya yönelik yeni bir vizyon üzerinde mutabık kaldığını ve gelecekte yürütülecek ikili ilişkiler için önemli bir stratejik rehberlik sağladığını söyledi.

Her daim Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştirilmesinden yana olduklarını vurgulayan Han, iki ülke liderlerinin vardığı uzlaşının hayata geçirilmesinin, iki tarafın tüm kesimlerinin ortak adımlar atmasını gerektirdiğini belirtti.

Han, ikili ilişkilerin gelişimine yönelik desteği artırmak üzere diğer alanlardaki işbirliğinin yanı sıra ekonomik ve ticari işbirliğinin de daha fazla güçlendirilmesi ve kültürel ve halklar arası ve yerel yönetimler arası etkileşimin derinleştirilmesi yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Chao ise ABD-Çin ilişkilerinin istikrarlı şekilde sürdürülmesinin tüm tarafların çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında tatbiki işbirliğini ve halklar arası etkileşimi teşvik etmek üzere çaba göstermeyi sürdürmeye istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi

Trump'tan tarihi geri adım! Defalarca yalanladı ama mutabakata girdi
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor

CHP'de taşları yerinden oynatacak karar! Yeni ihraç dalgası geliyor
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişantaşı'nda görüntülenen Nez'den estetik açıklaması: Hayata bir kere geliyoruz

Nişantaşı'nda görüntülendi, itirafıyla röportaja damga vurdu
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı

Tarihi fotoğrafta dikkat çeken detay
'Garip' filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı

"Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı
Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, sunucudan uyarı gecikmedi

Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, savunması olayın da önüne geçti
Gelinini öldüren kayınpeder, cinayetten önce elinde tabancasıyla dua etmiş

Torunu anlattı: Dede elinde silahla dua ediyordu!
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı

Disipline sevk edilen 9 isimden birine "Pardon" dedi

TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı

TRT dizisi setine polis baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı