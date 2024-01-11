Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile Görüştü
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret için ülkeye gelen Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile görüştü. İki cumhurbaşkanı, ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı seviyesine yükseltildiğini duyurdu.
BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü Beijing'de resmi ziyaret için ülkeye gelen Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile görüştü.
İki cumhurbaşkanı, ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı seviyesine yükseltildiğini duyurdu.