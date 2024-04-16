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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Görüştü

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BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Beijing'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Olaf Scholz Xi Jinping Almanya Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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