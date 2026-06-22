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Çin Başbakanı Li, Yaz Davos Forumu'na Katılacak

Çin Başbakanı Li, Yaz Davos Forumu'na Katılacak
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Çin Başbakanı Li Qiang, 23-24 Haziran'da Dalian'da düzenlenecek 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'na (Yaz Davosu) katılacak. Etkinlikte açılış konuşması yapacak ve yabancı liderlerle görüşecek. Bangladeş, Gine, Kazakistan, Güney Kore, Moğolistan ve Karadağ başbakanları da toplantıya katılacak. 90'ı aşkın ülkeden 1.700'den fazla temsilci bekleniyor.

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Dünya Ekonomik Forumu tarafından 23-24 Haziran'da ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Dalian'da düzenlenecek 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Li'nin Yaz Davosu olarak da bilinen etkinliğin açılış oturumunda bir konuşma yapacağını, etkinlik kapsamında yabancı üst düzey yetkililer ve iş dünyası temsilcileriyle görüşmelerde bulunacağını kaydetti.

Sözcü ayrıca, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, Gine Başbakanı Amadou Oury Bah, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, Moğolistan Başbakanı Nyam-Osor Uchral ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'in de toplantıya katılacağını belirtti. Açıklamaya göre etkinlik, 90'ı aşkın ülke ve bölgeden siyaset, iş dünyası, akademi ve medya çevrelerinden 1.700'den fazla temsilciyi bir araya getirecek.

Kaynak: Xinhua
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