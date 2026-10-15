Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Bridgewater Associates kurucusu Dalio ile görüştü





BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in başkenti Beijing'de ABD merkezli yatırım yönetimi şirketi Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Finansal ve Ekonomik İşler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü olan He çarşamba günkü görüşmede, Çin ekonomisinin, 15. Beş Yıllık Plan döneminin (2026-2030) ilk yılı olan 2026'da inovasyon, optimizasyon ve sağlam büyüme ile öne çıkan olumlu ivmesini koruduğunu söyledi.

İki ülke liderlerinin vardığı stratejik mutabakat çerçevesinde, Çin ile ABD arasında yürütülen ekonomik ve ticari istişarelerde karşılıklı fayda sağlayan, dengeli ve olumlu bir dizi sonuca ulaşıldığını belirten He, bu sonuçların iki ülkenin ve küresel ekonominin istikrar ve kalkınmasına olanak sağladığını ifade etti.

Dalio ise Çin'in ekonomik kalkınma beklentileri ve fırsatları konusunda iyimser olduğunu belirterek, ABD-Çin ekonomik ve ticari işbirliğinin ilerletilmesinde aktif rol oynamayı sürdürmeye istekli olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua