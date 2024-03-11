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Çin-Avrupa Yük Treni Seferlerinde Suifenhe Limanı'nda Artış Kaydedildi

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Çin'in kuzeydoğusunda Çin-Rusya sınırında yer alan Suifenhe Limanı, tren yönetimi ve kargo gümrüğünde verimliliğin artması sayesinde Çin-Avrupa yük treni seferlerinde istikrarlı bir artış kaydetti. Suifenhe Limanı, doğu koridorunda hizmet veriyor ve 2018'den bu yana 2.500'den fazla Çin-Avrupa yük treni geçti.

ÇEKİM TARİHİ: 7 Mart 2024

1. Limandan çeşitli görüntüler

2. Trenlerden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeydoğusunda Çin- Rusya sınırında yer alan Suifenhe Limanı, tren yönetimi ve kargo gümrüğünde verimliliğin artması sayesinde Çin-Avrupa yük treni seferlerinde istikrarlı bir artış kaydetti.

"Uluslararası taşımacılıkta koordinasyon mekanizmasını güçlendiriyor, taşımacılık organizasyonu ve Çin-Avrupa yük trenlerinin dinamik yönetimi alanında çaba göstermeye devam ediyoruz.

Son yıllarda konteynerler için yeni bir vinci kullanıma sokarak operasyon verimliliğini büyük ölçüde artırdık."

"Suifenhe Gümrüğü; gümrük noktaları, trenler ve işletmeler arasında veri paylaşımını kolaylaştırmak üzere akıllı gümrük ve limanların inşasını kapsamlı şekilde teşvik ediyor. Aynı zamanda, Çin-Avrupa yük trenlerinin gümrük işlemlerini hızlandıracak tedbirler içeren bir öncelikli hizmet platformu da oluşturduk."

Çin-Avrupa yük treni hizmetleri batı, doğu ve orta olmak üzere üç ana koridorda faaliyet gösteriyor. Suifenhe Limanı ise doğu koridorunda hizmet veriyor.

İstatistiklere göre, 2018'den bu yana Suifenhe Limanı'ndan 2.500'i aşkın Çin-Avrupa yük treni geçti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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