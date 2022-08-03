Çin Ana Karası, Taiwan'dan Bazı Meyve ve Balık Ürünlerinin Girişini Durdurdu

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, Çin ana karasındaki ilgili yetkililerin Çarşamba gününden itibaren Taiwan bölgesinden turunçgiller ve iki tür balık ürününün girişini durdurduğunu söyledi. Sözcü greyfurt, limon ve portakal gibi turunçgillerin yanı sıra Taiwan'dan dondurulmuş istavrit ve kılkuyruk balıklarının girişinin, ana karadaki ilgili yönetmeliklere ve gıda güvenliği gerekliliklerine uygun bir şekilde durdurulacağını ifade etti. Bu arada ana karadan Taiwan'a doğal kum ihracatının da durdurulacağı kaydedildi.