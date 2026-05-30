Çin'in Guangzhou Kentinde Düzenlenen Toplantıda Çin-Almanya Ekonomik İşbirliği Ele Alındı

Guangzhou'da düzenlenen ekonomi yuvarlak masa toplantısında Çin ve Almanya'dan yetkililer ve iş dünyası liderleri bir araya geldi. Almanya, dijitalleşme ve karbonsuzlaşma alanlarında daha fazla Çinli şirketi çekmeyi hedeflerken, iki ülke arasındaki ticaretin 2021-2025'te yıllık ortalama yüzde 6,4 arttığı belirtildi.

GUANGZHOU, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen ekonomi konulu yuvarlak masa toplantısı Çin ve Almanya'dan hükümet yetkililerini ve iş dünyası liderlerini bir araya getirdi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, perşembe günü düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Çin'in büyüme, yatırım, inovasyon ve küresel pazar genişlemesi konularında güçlü bir ivme sergilediğini belirterek, dijitalleşme ve karbonsuzlaşma alanlarında yatırım yapacak ve işbirliğini derinleştirecek daha fazla Çinli şirketi ülkeye çekmeyi umduklarını söyledi.

Guangdong Vali Yardımcısı Zhang Guozhi de Çin'in 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) Guangdong ile Almanya arasındaki ticaretin, yıllık ortalama yüzde 6,4'lük bir artışla 217 milyar yuan (yaklaşık 31,83 milyar ABD doları) seviyesinden 265,5 milyar yuana yükseldiğini belirtti.

Toplantıda 30'dan fazla Alman ve 50 Çinli firmanın temsilcileri, ileri imalat, yeni enerji ve dijital ekonomi gibi sektörler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Alman şirketlerinin yöneticileri, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin inovasyon ve gelecekteki büyüme için kilit önemdeki bir merkez olduğuna dikkat çekti.

Çin'in Alman şirketlerine yönelik cazibesi giderek artıyor. Almanya Ekonomi Enstitüsü'nün verilerine göre, 2025 yılında Almanya'dan Çin'e yapılan yeni doğrudan yatırımlar yaklaşık 7 milyar euroya ulaşarak, bir önceki yıl kaydedilen yaklaşık 4,5 milyar euronun oldukça üzerine çıktı.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Ling Ji, Çin ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin sadece ikili ilişkiler için bir "istikrar kaynağı" ve "itici güç" olmakla kalmadığını, aynı zamanda Çin ile Avrupa arasındaki sağlam ekonomik ve ticari bağlara da güçlü bir ivme kazandırdığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
