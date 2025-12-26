Çin: ABD'nin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki Çin'le İlgili Olumsuz Hükümlerin Uygulanmasına Kesinlikle Karşıyız

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Sözcüsü Xu Dong, ABD'ye sıfır toplamlı zihniyeti ve ideolojik önyargılarını bir kenara bırakıp Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki Çin ile ilgili olumsuz hükümleri uygulamaya koymaktan kaçınma çağrısında bulundu.

Xu perşembe günkü basın toplantısında, ABD tarafının kısa süre önce onayladığı "2026 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Kongresi tarafından kabul edilen yasanın imzalanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Xu, yasadaki Çin'i hedef alan olumsuz hükümlerden son derece rahatsız olduklarını ve bunlara güçlü şekilde karşı çıktıklarını söyledi.

Xu, söz konusu yasayı ABD'nin, Çin'i kontrol altına alma, "Çin'in tehdit olduğu" algısı yaratma, Çin'in içişlerine açıkça müdahale etme ve Çin'in temel çıkarlarını baltalamaya yönelik olağan tutumunu sürdürme işlevi görmekle eleştirdi.

Xu, "ABD'ye Çin'in kalkınmasını ve Çin-ABD ilişkilerini objektif ve rasyonel şekilde değerlendirme, Çin ile aynı doğrultuda çalışma ve Çin ve ABD liderlerinin Busan'da vardığı önemli mutabakatı birlikte hayata geçirme çağrısı yapıyoruz" dedi.

Xu, ABD'nin tek taraflı olarak hareket etmede ısrar etmesi halinde, ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere yasalara uygun şekilde sıkı önlemler alacaklarını da sözlerine ekledi.