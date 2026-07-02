Çin: AB ile Ticaret ve Yatırım İstişare Mekanizmasının İkinci Toplantısı Sonbaharda Yapılacak

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Avrupa Birliği ile ticaret ve yatırım istişare mekanizması kapsamındaki ikinci toplantının sonbahar aylarında gerçekleştirileceğini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, söz konusu mekanizmanın Çin ile AB arasındaki ekonomik ve ticari etkileşime yönelik yeni kurulan düzenli bir diyalog platformu olduğunu hatırlatarak, iki tarafın, mekanizma kapsamında her yıl bakanlar düzeyinde bir veya iki toplantı düzenleme konusunda anlaştığını belirtti.

He, ilk toplantıda tarafların, ticarette dengeyi sağlamak amacıyla ticaret hacmini azaltmak yerine, ikili ticarette daha dengeli büyümeyi teşvik etmeye yönelik üç alana odaklandığını kaydetti.

Sözcü, tarafların yapay zeka ve yeşil dönüşüm gibi yükselen alanlarda işbirliğini güçlendireceğini, hizmet ticareti başta olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliği potansiyelini daha etkin değerlendireceğini söyledi. He ayrıca, karşılıklı endişelerin kademeli olarak giderilmesi amacıyla pazara erişim konusundaki istişarelerin de ilerletileceğini belirtti.

He, tarafların Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin niteliğine ilişkin yeni bir tanımlama üzerinde mutabakata vardığını, bu kapsamda Çin ile AB'nin birbirleri açısından istikrarlı ve dengeli kilit ticaret ortakları olduğu konusunda görüş birliğine ulaştığını söyledi.

Sözcü, söz konusu mutabakatın iki tarafın iş dünyasının beklentilerini olumlu yönde etkileyeceğini, Çin, AB ve dünya ekonomisinin gelişimine daha fazla öngörülebilirlik ve olumlu ivme kazandıracağını söyledi.

He ayrıca, AB Komisyonu'nun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'i, sonbaharda yapılacak mekanizmanın ikinci toplantısı için Çin'e davet ettiklerini de belirtti.

Kaynak: Xinhua