Çin, 20 Japon Şirketini İhracat Kontrol Listesine Ekledi

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ulusal güvenliğin ve çıkarların korunması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi gibi uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, aralarında Ulusal Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nün de bulunduğu 20 Japon kuruluşunu ihracat kontrol listesine ekledi.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamaya göre ihracat yapan işletmelerin söz konusu şirketlere çift kullanımlı ürünleri ihraç etmesi yasaklandı. Yurtdışındaki işletme ve kişilerin de söz konusu şirketlere Çin menşeli çift kullanımlı ürünler göndermesi veya tedarik etmesi de yasak kapsamında yer alıyor. Bu şirketlerle ilgili an itibarıyla devam eden tüm işlemlere derhal son verilecek.

Bakanlık, çift kullanımlı ürünler konusundaki son kullanıcıları ve son kullanımları teyit edilemeyen, Mitsui E&S Co. şirketi de dahil olmak üzere 20 Japon şirketinin izleme listesine alındığını da açıkladı.

Kaynak: Xinhua