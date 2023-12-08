Çıldır Gölü'nde Donma Başladı, İlk Ziyaretçiler Turistler

KARS ve Ardahan arasında 1959 metre rakımda bulunan Çıldır Gölü'nde, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle donma başladı. Bir bölümü buzla kaplanan gölün ilk ziyaretçileri İstanbul'dan gelen turistler oldu. Göl henüz tam donmadığı için atlı kızakla gezemeyen İlayda Üstünakın ve Aslı Balcı, bu hayali için yeniden geleceklerini söyledi.Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü sınırlarındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyinde buzlanma başladı. Geçen yıllara oranla kar yağışının yok denecek kadar az olduğu bölgede, gölde yaşanan donmanın ardından, atlı kızak seferleri için hazırlıklar tamamlandı. Kızakçılar gölün tamamen donmasıyla birlikte kızak seferlerine başlayacak.

Bir bölümü buz tutan gölün ilk misafirleri de gelmeye başladı. İstanbul'dan Kars'a tatile gelen İlayda Üstünakın ve Aslı Balcı, kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ettikten sonra Çıldır Gölü'nü gezdi. Atlı kızaklarla göl üzerinde gezme planları henüz tam donma olmadığı için gerçekleşmeyen Üstünakın ve Balcı, bol bol fotoğraf çekti.

'KEŞKE BUZUN ÜZERİNE ÇIKABİLSEYDİK AMA OLMADI'

Atlı kızakla gezmek için Çıldır Gölü'ne yine geleceklerini söyleyen İlayda Üstünakın, 'Çok güzel, keşke üzerine çıkabilseydik ama olmadı. Bir dahaki sefere artık tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Çok güzel ve keyifli vakitler geçirdik ama biraz erken gelmişiz, aralık ayının sonlarına doğru gelmeliymişiz. Onun dışına herhangi bir sorun yoktu, çok beğendik dedi.Atlı kızakla gezmeyi bir daha ki sefere bıraktıklarını belirten Aslı Balcı, ' Çıldır Gölü, çok güzel, beğendik. Gölde atlı kızakla gezmeyi istiyorduk ama henüz donmamış inşallah bir sonraki sefere ifadelerini kullandı.

'BURADA ESKİMO USÜLÜ BALIK TUTANLARI FOTOĞRAFLAYABİLİRLER'

Çıldır Gölü'nde fotoğraf çeken fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli ise ' Çıldır Gölü tabii ki Kars için önemli bir turizm merkezlerinden birisi. Kışın burada güzel görüntüler elde ediliyor. Türkiye'nin muhtelif yerlerinden yerli ve yabancı turistler gelip, burayı ziyaret ediyor. Ben de fotoğraflamak için geldim. Çıldır Gölü tamamen buz tutmamış, kısmen buzlanmaya ve donmaya başlamış. Çıldır Gölü Arpaçay tarafında Taşbaşı köyünden donmaya başlıyor. Çünkü en sığ yeri burası. 12'nci ayın sonuna kadar tamamen buzlanmış olur ve kızaklar da üzerine çıkabilir. Türkiye'deki yerli ve yabancı turistleri ve fotoğrafçıları Çıldır Gölü'ne bekliyoruz. Burası bir cazibe merkezi, burada kızak binebilirler, kar motoruyla gezebilirler, Eskimo usulü balık tutanları fotoğraflayabilirler diye konuştu. (DHA)