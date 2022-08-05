Çil Keklik sürüsü böyle görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çil Keklik sürüsü böyle görüntülendi

Çil Keklik sürüsü böyle görüntülendi Tunceli'nin Hozat ilçesinde Çil Keklik sürüsü görüntülendi.

 - Güncelleme:

Çil Keklik sürüsü böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'nin Hozat ilçesinde Çil Keklik sürüsü görüntülendi.

Hozat ilçesinden Balkaynar köyüne gitmekte olan Ergün Kızılavuz, yolda ilerleyen Çil Keklik sürüsüne denk geldi. Aracıyla yavaşlayan Kızılacuz, sürüyü cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Aracın önünde bir süre ilerleyen keklik sürüsü daha sonra tarlaya girerek gözden kayboldu.

Bölgenin yabani hayvan popülasyonuna dikkat çeken Ergün Kızılavuz, " Tunceli'de her türlü yabani hayvanı görmek mümkün. Bizde yolda giderken Çil Keklik sürüsüne denk geldik. Onları bir süre görüntüledik. Tunceli gerçekten doğası ile harika bir yer. Doğal yaşamın ise bu denli geniş olması bizi sevindiriyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Sezai Akın - Güncel

Tunceli Hozat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title