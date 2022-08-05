Çil Keklik sürüsü böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'nin Hozat ilçesinde Çil Keklik sürüsü görüntülendi.

Hozat ilçesinden Balkaynar köyüne gitmekte olan Ergün Kızılavuz, yolda ilerleyen Çil Keklik sürüsüne denk geldi. Aracıyla yavaşlayan Kızılacuz, sürüyü cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Aracın önünde bir süre ilerleyen keklik sürüsü daha sonra tarlaya girerek gözden kayboldu.

Bölgenin yabani hayvan popülasyonuna dikkat çeken Ergün Kızılavuz, " Tunceli'de her türlü yabani hayvanı görmek mümkün. Bizde yolda giderken Çil Keklik sürüsüne denk geldik. Onları bir süre görüntüledik. Tunceli gerçekten doğası ile harika bir yer. Doğal yaşamın ise bu denli geniş olması bizi sevindiriyor" dedi.