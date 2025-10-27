Haberler

Çiğli Belediyesi'nde Memurlar TİS Hakları İçin Eylemde

Çiğli Belediyesi'nde Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube'ye bağlı memurlar, geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle belediye önünde toplandı. Sendika başkanı Nihat Filiz, taleplerinin karşılanmaması durumunda eylemlerin devam edeceğini duyurdu.

Çiğli Belediyesi'nde, Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube'ye bağlı memurlar, geriye dönük TİS ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle 24 Ekim'de 1 gün süreyle iş bıraktı. Memurlar, bugün de seslerini duyurmak için bir araya geldi. Belediye binasının önünde buluşan memurlar adına basın açıklamasında bulunan Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, "Ekim ayında yarım yatırılan TİS alacağımızın hemen hesaplarımıza yatırılmasını, ağustos ayından itibaren ödenmeyen TİS alacaklarımızın da somut ve uygulanabilir bir plan dahilinde ivedilikle ödenmesini istiyoruz. Bu taleplerimiz karşılandığı anda, bizler de eylemlerimizi sonlandıracak ve işimize dört elle sarılacağız. Çiğli Belediye emekçileri olarak taleplerimiz, belediyenin mali yapısını sarsacak afaki bir talep değildir. Belediyeyi ekonomik olarak çıkmaza sokmaz. Aksine, iş barışına hizmet eder, emekçilerin kuruma olan güvenini pekiştirir" dedi.

'HAKKIMIZI ALANA KADAR MÜCADELEMİZ YÜKSELEREK DEVAM EDECEK'

"Faturalar, krediler, çocuklarımızın zorunlu ihtiyaçları karşısında çaresiz kalıyoruz" diyen Filiz, "Temel gıda maddelerini ekonomik olarak almakta zorlanıyoruz. Bu ekonomik çıkmaz, hepimizin işinde de evinde de derin travmalar yaratmakta, psikolojimizi derinden etkilemektedir. Bizler, insanca yaşayacak bir ücret talep ediyoruz. Bir kez daha Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a sesleniyoruz; Çiğli Belediye emekçilerinin bu çığlığını duyun. Bir an önce somut bir ödeme planı ile sendikamız Tüm Bel-Sen ile müzakere masasına oturun. Aksi halde bu eylem bitmeyecek, aksine, yayılarak ve artarak devam edecektir. Bu duruma son verecek irade ve yetki, yalnızca sizdedir. Biz Tüm Bel-Sen olarak insanca yaşam talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Hakkımızı alana kadar mücadelemiz yükselerek devam edecektir" diye konuştu.

