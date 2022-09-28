Hatay'da çift başlı deniz kaplumbağası görüldü

Samandağ Kumsalında Deniz Kaplumbağaları Alan Koruma çalışmaları esnasında bulunan çift başlı yeşil deniz kaplumbağası incelemeye alınırken, genetik yapısı nedeniyle fazla yaşamayıp öldü. Yavru yeşil deniz kaplumbağasının çift başlı olması, metobolik bölünme sırasında toksik etkilenmelerden kaynaklı olabileceği açıklandı.

KAPLUMBAĞANIN 2 KAFASI 4 YÜZGECİ 1 KUYRUĞU VAR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bektaş Sönmez, Türkiye'nin en önemli deniz kaplumbağası yuvalama kumsallarından olan Samandağ'da ilginç bir deniz kaplumbağası yavrusu bulduklarını söyledi. Yavru kaplumbağanın iki başlı ve iki boyuna sahip olduğunu belirten Sönmez, "Yavru embriyonik gelişim evresinde bölünme tam olarak gerçekleşmediği için iki başlı tek vücutlu olarak dünyaya gelmiş olabilir. Samandağ kumsalında bulunan Chelonia mydas türü bu yavru kaplumbağanın 2 kafası, 4 yüzgeci ve bir kuyruğu vardı.

ÇİFT BAŞLI SÜRÜNGENLERİN ÖMRÜ KISA

Birbirinden bağımsız olarak hareket eden iki kafaya sahipti ve koordineli bir şekilde kum yüzeyinde sürünememekteydi. Bu türlü anormal gelişimler genelde genetiksel bir sorundan kaynaklanabileceği gibi, embriyonik gelişim sırasında anoksik ortamın varlığı, yüksek veya çok düşük yuva sıcaklığı, metobolik bölünme sırasında toksik etkilerden de kaynaklanmış olabilir. Çift başlı olarak dünyaya gelen birçok sürüngen türlerinde olduğu gibi, bu kaplumbağa da dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ne yazık ki ölmüştür" dedi.