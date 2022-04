'CI Bloom' 10 Mayıs'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki 23 çağdaş sanat galerisini buluşturacak CI Bloom, 10-11 Mayıs'ta ön izlemeye açılacak, 12-15 Mayıs'ta ise sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Haliç'in kıyısında Tersane İstanbul'da yapılacak fuarda, çağdaş Türk sanat galerilerinin sergilerinin yanı sıra Digital Horizons: The New State of Art NFT Sergisi ve NFT Konferans Programı yer alacak.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Contemporary Istanbul (CI) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, küresel sanat pazarının 2020'ye göre göre yüzde 29 büyüyerek, 65,1 milyar dolara ulaştığını ve satış değerlerinin 2019'un salgın öncesi seviyesini aştığını kaydetti.

Güreli, CI Bloom'un amacının sanat piyasasına enerji vermeye devam etmek olduğunu vurgulayarak, "Belirsizlik ile dolu iki yılın ardından, sanat dünyası CI Bloom ile yeniden baharı karşılamaya hazırlanıyor. Contemporary Istanbul'un pandemi kaynaklı seyahat kısıtlamaları arasında gerçekleştirilen son iki edisyonu, Türkiye'deki sanat pazarının iki fuara ev sahipliği yapacak kadar güçlendiğini kanıtladı. Türkiye'deki sanat pazarı büyüyor, gelişiyor ve çeşitleniyor. Bizim için son iki edisyonda, genç koleksiyoncuların katılımlarındaki heyecan, çağdaş sanata olan ilginin her geçen gün arttığının da bir göstergesi oldu." dedi.

NFT sergilerinin fuarda öne çıkacağına da işaret eden Güreli, "14 koleksiyoncunun 28 eserden oluşan NFT sergisinin kürasyonu, MoCDA'nın (Museum of Contemporary Digital Art) direktörü olarak görev yapmakta olan Serena Tabacchi tarafından yapılacak. Ayrıca NFT hakkında ihtiyaç duyulan bilgilere yer verecek konferans serisinde, Metamask, Ledger, KnownOrigin gibi dünyanın en önemli Blockchain şirketlerinin temsilcilerini ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Çağdaş sanatın en iyi örneklerini sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyoruz"

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç da CI'ın yeni bir sanat fuarına imza atmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Akbank olarak ana partnerliğini üstlendiğimiz CI Bloom'la da çağdaş sanatın en iyi örneklerini sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Akbank Sanat da Arte Povera sanat akımının öncülerinden, resim ve heykeli harmanladığı eserleriyle bilinen Jannis Kounellis'in İstanbul'a özgü bir yapıt olarak tasarladığı ve İstanbul'da ürettiği yapıtı 'Topkapı'yı Hasan Bülent Kahraman'ın küratörlüğünde sergiliyor." diye konuştu.

CI Bloom'da çağdaş sanat galerileriden Ambidexter, Anna Laudel, Art On Istanbul, artSümer, Bozlu Art Project, Büro Sarigedik, C.A.M. Galeri, Dirimart, Ferda Art Platform, Galeri 77, MERKÜR, Galeri Siyah Beyaz, Galerist, Martch Art Project, Öktem Aykut, Pg Art Gallery, Pi Artworks, Piramid Sanat, Sanatorium,The Pill, Vision Art Platform, x-ist, Zilberman Gallery yer alacak.

Katılımcı galerileri seçici kurul üyeleri Adnan Yerebakan (Sanatorium), Doğa Öktem ve Tankut Aykut (Oktem Aykut), Moiz Zilberman (Zilberman Gallery), Oktay Duran (Art On Istanbul), Suela Cennet (The Pill) ve Yeşim Turanlı (Pi Artworks) tarafından belirlendi.