CHP Savunma Sanayii Başarılarını Değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Savunma sanayisindeki başarıların sürdürülebilirliğini sağlamak ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her geçen gün daha da geliştiğini gördüğümüz modern tehditlere karşı hazırlığını güçlendirmek için yapısal sorunların çözülmesi gerekmektedir." dedi.

Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarını değerlendirdi ve önerilerde bulundu.

Bu alandaki başarılara ilişkin Bağcıoğlu, BAYKAR ve TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız hava araçlarının dünya çapında birer marka olduğuna ve 2024'de 7,1 milyar dolarlık savunma sanayisi ihracatının büyük bir kısmını oluşturduğuna dikkati çekti.

TUSAŞ liderliğinde geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN'ın da 2024'te ilk uçuşunu yapmasının gurur verici olduğunu belirten Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"İnsansız hava araçlarımızdan Milli Muharip Uçak KAAN'a, MİLGEM projesinden ATMACA güdümlü mermisi ve AKYA torpidosuna kadar elde edilen kazanımlar, milletimizin ortak gururudur. Savunma sanayisindeki başarıların sürdürülebilirliğini sağlamak ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her geçen gün daha da geliştiğini gördüğümüz modern tehditlere karşı hazırlığını güçlendirmek için yapısal sorunların çözülmesi gerekmektedir."

CHP'li Bağcıoğlu, hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik atılan adımların kritik olduğuna dikkati çekerek, "Savunma sanayimizin parlak tablosu, proje yönetimi, planlama ve yapısal sorunlarla gölgelenmektedir. Karşılaşılan sorunlar, sektörün potansiyelini tam anlamıyla realize etmesini engellemektedir." diye konuştu.

Kritik projelerde ciddi gecikmeler yaşanabildiğini, motor ve elektronik sistemlerde dışa bağımlılığın devam ettiğini belirten Bağcıoğlu, savunma sanayisinin gelişimi için etkin ve şeffaf proje yönetiminin, liyakat esaslı personel politikasının uygulanması, Savunma Sanayii Başkanlığının yeniden yapılandırılması ve bilgi güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

CHP'nin olası iktidarında uygulanacak ana ilkeleri de açıklayan Bağcıoğlu, savunma sanayisi ihalelerinde şeffaf ve rekabetçi bir ortam oluşturulacağını belirtti. Bağcıoğlu, "CHP iktidarında, Türk savunma sanayisinin daha da ileriye götürülmesi için tedbirler alınacak, etkin, koordineli, dinamik, adil, şeffaf ve denetlenebilir proje yönetimi ile kayırmacılıktan uzak, siyasi girdilerin etkisinde olmayan personel yönetimi prensipleri esas alınacaktır." ifadesini kullandı.