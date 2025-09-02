Haberler

CHP Savunma Sanayii Başarılarını Değerlendirdi

CHP Savunma Sanayii Başarılarını Değerlendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, savunma sanayisindeki başarıların sürdürülebilirliğini sağlamak için yapısal sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı. Milli projeler ve ihracat rakamları hakkında bilgi veren Bağcıoğlu, CHP'nin olası iktidarında savunma sanayi ihalelerinde şeffaf ve rekabetçi bir ortam oluşturulacağını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Savunma sanayisindeki başarıların sürdürülebilirliğini sağlamak ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her geçen gün daha da geliştiğini gördüğümüz modern tehditlere karşı hazırlığını güçlendirmek için yapısal sorunların çözülmesi gerekmektedir." dedi.

Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarını değerlendirdi ve önerilerde bulundu.

Bu alandaki başarılara ilişkin Bağcıoğlu, BAYKAR ve TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız hava araçlarının dünya çapında birer marka olduğuna ve 2024'de 7,1 milyar dolarlık savunma sanayisi ihracatının büyük bir kısmını oluşturduğuna dikkati çekti.

TUSAŞ liderliğinde geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN'ın da 2024'te ilk uçuşunu yapmasının gurur verici olduğunu belirten Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"İnsansız hava araçlarımızdan Milli Muharip Uçak KAAN'a, MİLGEM projesinden ATMACA güdümlü mermisi ve AKYA torpidosuna kadar elde edilen kazanımlar, milletimizin ortak gururudur. Savunma sanayisindeki başarıların sürdürülebilirliğini sağlamak ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her geçen gün daha da geliştiğini gördüğümüz modern tehditlere karşı hazırlığını güçlendirmek için yapısal sorunların çözülmesi gerekmektedir."

CHP'li Bağcıoğlu, hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik atılan adımların kritik olduğuna dikkati çekerek, "Savunma sanayimizin parlak tablosu, proje yönetimi, planlama ve yapısal sorunlarla gölgelenmektedir. Karşılaşılan sorunlar, sektörün potansiyelini tam anlamıyla realize etmesini engellemektedir." diye konuştu.

Kritik projelerde ciddi gecikmeler yaşanabildiğini, motor ve elektronik sistemlerde dışa bağımlılığın devam ettiğini belirten Bağcıoğlu, savunma sanayisinin gelişimi için etkin ve şeffaf proje yönetiminin, liyakat esaslı personel politikasının uygulanması, Savunma Sanayii Başkanlığının yeniden yapılandırılması ve bilgi güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

CHP'nin olası iktidarında uygulanacak ana ilkeleri de açıklayan Bağcıoğlu, savunma sanayisi ihalelerinde şeffaf ve rekabetçi bir ortam oluşturulacağını belirtti. Bağcıoğlu, "CHP iktidarında, Türk savunma sanayisinin daha da ileriye götürülmesi için tedbirler alınacak, etkin, koordineli, dinamik, adil, şeffaf ve denetlenebilir proje yönetimi ile kayırmacılıktan uzak, siyasi girdilerin etkisinde olmayan personel yönetimi prensipleri esas alınacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı

CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Başkan görevden alındı
Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

İşte Özgür Çelik'in yerine kayyum olarak atanan isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Bunu yapan faturasını öder

Bu sözler Netanyahu'ya: Bunu yaparsan faturasını ağır ödersin
Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1400'ü geçti

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde ölenlerin sayısı 1400'ü geçti
Kerem Aktürkoğlu 1. Lig ekibini havalara uçurdu

Kerem 1. Lig ekibini havalara uçurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aldığı otomobil başına bela oldu! 30 kez servise gitti, değişmeyen parçası kalmadı

Büyük hayallerle aldığı sıfır otomobil başına bela oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.