CHP'nin Emekliler İçin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi Sürüyor... CHP'li Güneşhan: "Emeklilerimiz, Ölüm ve Kalım Arasında Bir Yaşam Mücadelesi Veriyor"

(TBMM) - CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP milletvekillerinin asgari ücretin ve en düşük emekli aylığının 39 bin liraya yükseltilmesi talebiyle başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin 5'inci gününde, "Bugün emeklilerimiz artık ölüm ve kalım arasında bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Gerçekten çok zor. Bugün toplam emeklilerin yarısından fazlası çalışıyor, çalışmak zorunda kalıyorlar. Geçen Ankara'da olanlar basına da yansıdı. Ev kiralayacak durumları olmadığı için otel köşelerinde, ucuz otellerde yani son derece sağlıksız koşullarda iki kişi, üç kişi kalıyorlar. Bir de bunlar gündüzleri çalışıyorlar. ya mendil satıyorlar ya sakız satıyorlar, ya bir şey satıyorlar" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 5'inci gününde devam ediyor.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, eylemleri sürerken TBMM Genel Kurulu'nda çektikleri video ile konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Suiçmez, "En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için başlamış olduğumuz meclisteki nöbete beşinci gününde devam ediyoruz. Ama acaba sadece isteğimiz bu mudur" diye sordu.

"Onların haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz"

Şevkin ise, "2008'de aylık bağlama oranı ya da diğer bir adıyla emeklilerin kat sayısı var biliyorsunuz normalde arttırılması gereken, şu anda yüzde 30 kayıp yaşadılar. Yani asgari ücretin yüzde 30'u kadar kayıp yaşandı. Çünkü 2008'de asgari ücretle emekli aylığı eşitlenmişti. Olması gereken de bu. Zaten asgari ücret açlık sınırının altında. Bir de bunun altında 8 bin lira daha aşağıya bir maaşa reva görülmesi kabul edilemez tabii. Dolayısıyla mutlaka hem intibak yasasının çıkarılması hem seyyanen zam verilmesi emeklinin beklentisi içerisinde. Biz de onların yanında olduğumuzu göstermek üzere bu eylemliliğimizi sürdürüyoruz mecliste. Onların haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

"Bugün toplam emeklilerin yarısından fazlası çalışmak zorunda kalıyor"

Suiçmez'in "Sadece biz en düşük emekli maaşının artırılması talebinde miyiz? Diğerleri ne olacak" sorusuna Güneşhan, şu yanıtı verdi:

"Hayır. Kademeli olarak bütün emeklilerimizin maaşının artırılmasını biz söylüyoruz. Öyle olması da gerekiyor zaten. Çünkü en düşük emekli maaşını yükseltiyorsunuz. Ama belli bir noktadan sonra aynı seviyeye gelen diğer emekli maaşları aynen devam ediyor. Onların da kademeli olarak artması lazım. Bugün emeklilerimiz artık ölüm ve kalım arasında bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Gerçekten çok zor. Bugün toplam emeklilerin yarısından fazlası çalışıyor, çalışmak zorunda kalıyorlar. Geçen Ankara'da olanlar basına da yansıdı. Ev kiralayacak durumları olmadığı için otel köşelerinde, ucuz otellerde yani son derece sağlıksız koşullarda iki kişi, üç kişi kalıyorlar. Bir de bunlar gündüzleri çalışıyorlar. ya mendil satıyorlar ya sakız satıyorlar, ya bir şey satıyorlar… Böyle bir hayat sürüyorlar. Oysa bunlar artık hayatlarının son dönemi. Yaşamlarını en güzel şekilde geçirmeleri lazım çocuklarıyla, torunlarıyla... Yani Türkiye büyük bir ülkeyse, güçlü bir ülkeyse bunları rahatlıkla halledebilir ki ben zengin bir ülke olduğumuzu da düşünüyorum.

"Maalesef Türkiye hak etmediği bir yönetim şekliyle karşı karşıya"

Önemli olan burada iktidarın kaynakları hangi tarafa aktardığı. Burada bir tercih söz konusu. Bu iktidar kaynakları kendi yakınlarına aktarıyor. Yani iktidarın gündeminde emekli yok, işçi yok, gençler yok, memur yok, esnaf yok, çiftçi yok. Öyle olunca da tabii yani gerçekten toplumun yüzde 90'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Hatta genel başkanım mitinglerde genelde şunu yapar; '90 bin liranın üzerine maaş alan elini kaldırsın' der. Üç, beş kişi elini kaldırır. Bütün herkes 'kim acaba bunlar' diye merak eder. Döner onlara bakarlar. Maalesef Türkiye hak etmediği bir yönetim şekliyle karşı karşıya. İnşallah sandık vatandaşın önüne bir an önce gelir. Halk, gerekli dersi yerel seçimlerde olduğu gibi bunlara gösterir diye düşünüyorum."

"İnsanca bir yaşam için, en azından asgrari ücret kadar bir emekli ücreti ve ikramiye için mücadelemiz devam ediyor"

Şevkin, "Asgari ücretin en azından 39 ya da 42 bin lira olduğu ve emekli maaşının da buna endekslendiği yani kötünün örnek alındığı değil, iyiye doğru evriltilmesi gereken bir süreç. Sanki asgari ücretliler çok alıyormuş gibi de algılanmasın. Toplumun neredeyse yüzde 60'ı asgari ücretle geçiniyor artık maalesef. Emekli vatandaşlarımıza reva görülen 20 bin lirayı kabul etmediğimizi göstermek üzere, insanca bir yaşam için, en azından asgari ücret kadar bir emekli ücreti ve ikramiye için mücadelemiz devam ediyor" dedi.