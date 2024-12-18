CHP'nin Ekonomi Heyeti Bartın'da Esnafı Ziyaret Etti

(BARTIN) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir, Bartın'da çarşı esnafını ziyaret etti. Eşi ile birlikte simit satan bir esnaf, emekli olduğunu belirterek, "Kızım darda, Antalya'da hemşire 25 bin lira kira veriyor. Bir de çocuk okutuyor. Çalışan kızıma destekte bulunuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ile Volkan Demir öncülüğündeki ekonomi heyeti, "Ekonomik Sorunların Var Bir Çaresi" sloganıyla Türkiye'nin farklı illerinde ekonomik sorunların çözümünü anlatıp vatandaşın sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Türkiye'nin farklı illerini dolaşan heyetin bu haftaki son durağı Bartın oldu. Demir ve Karatepe, Bartın çarşısında esnafı ziyaret etti.

Karatepe ve Demir'e; CHP Bartın İl Başkanı İsmail Cem Akyol, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Parti Meclisi Üyesi Berker Esen eşlik etti.

Demir'in yanına gelen yaşlı bir kadın, "Sandık istiyorum, vallahi istiyorum. 12 bin lira ile geçinemiyorum. 7 buçuk bin lira kira veriyorum. Yeter ya, götürün şunları" dedi.

CHP'li heyet bir kitapçı dükkanını ziyaret etti. Karatepe, babasının da Malatya'da 45 yıl kitapçılık yaptığını belirterek işletme sahibi ile sohbet etti.

"2 aydır boş oturuyoruz"

Müzik CD'si ve kaset dükkanı işletmecisi bir kadın, Karatepe'nin kaç kaset sattıklarını sorması üzerine "2 aydır boş oturuyoruz, bugün siftah yok daha, bekliyoruz" dedi. Kadın, "Enflasyonun çok kötü olduğunu görüyoruz, geçim sıkıntısını görüyoruz" diyerek ekledi.

Seyyar kestane satıcısı bir vatandaş, CHP'li heyetin ne kadar satış yaptığını sorması üzerine "2 kilo, 3 kilo, 4 kilo ama eski tadı yok" dedi. Vatandaş, sohbetin ardından CHP'li heyete kestane ikram etti.

Eşi ile birlikte simit satan bir esnaf emekli olduğunu belirterek "Kızım darda, Antalya'da hemşire 25 bin lira kira veriyor. Bir de çocuk okutuyor. Çalışan kızıma destekte bulunuyoruz" dedi.

"Türkiye sisli, bulutlu"

CHP'li heyet çarşıda bir oyuncak dükkanını ziyaret etti. Oyuncakçı dükkanının sahibi gün içinde siftah yapamadığını belirterek, "Türkiye sisli, bulutlu. Sizler Meclis'te gerekenleri söylüyorsunuz iktidara karşı" dedi.

"Atamalar az olduğu için özel sektörde çalışıyorum"

Bartınlı iki kadın, Karatepe'nin yanına gelerek sohbet etti. Fizyoterapi mezunu bakım evinde çalışan genç bir kadın, "Asgari ücret alıyorum. Atamalar az olduğu için özel sektörde çalışıyorum, fazla alım yok. Alım olsa girebiliriz" dedi.

"Gramın dörtte birini alıyorlar"

Çarşıda kuyumcu dükkanını ziyaret eden Karatepe, düğünlerde genel olarak ne takıldığını sordu. Kuyumcu dükkanının işletmecisi, "Gramın dörtte birini alıyorlar. Ne alsınlar? Bunu bile alamıyorlar" dedi.

CHP'li heyet son olarak bir taksi durağını ve dürümcü dükkanını ziyaret etti. Tekirdağ Milletvekili İlhamı Özcan Aygun, taksicilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecinde ÖTV'siz araç verme sözünü hatırlattı. Taksici esnafı Aygun'un hatırlattığı söz üzerine "Daha bekliyoruz" dedi.