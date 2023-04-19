CHP'nin Ataşehir'deki Bir Temsilciliğine Silahlı Saldırı Düzenlendi. Kaftancıoğlu: 'Biz Korkmayız Ama Siz Korkun. Korkacak Çok Şeyiniz Var'

CHP’nin İstanbul Ataşehir’deki Örnek Mahallesi temsilciliğine dün gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Temsilciliğimize saldıran, tahrip eden ve 3 el ateş açanlara bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan, iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var" açıklamasını yaptı.

CHP'nin İstanbul Ataşehir'deki Örnek Mahallesi temsilciliğine dün gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Temsilciliğimize saldıran, tahrip eden ve 3 el ateş açanlara bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan, iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var" açıklamasını yaptı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan Örnek Mahallesi'ndeki CHP temsilciliğine dün gece saatlerinde silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"Ataşehir Örnek Mahallesi temsilciliğimize saldıran, tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan, iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var. Vatandaş Kılıçdaroğlu'nu yüreğine yazmış zaten. Camlara RTE yazsanız kaç yazar! Saldıran, azmettiren ve bu iklimi oluşturanlar sorumludur ve görevlileri bir an önce sorumluları bulmaya davet ediyorum.

"14 MAYIS'TAN SONRA BUNLAR YAŞANMAYACAK"

14 Mayıs'tan sonra AKP dahil hiçbir siyasi parti böylesi bir durumu yaşamayacak. Aradaki fark bir kez daha fark edilsin diye: Bu seçim vatandaşın iradesine sahip çıkmak için bu saatte bile çalışanlarla, vatandaşın parasıyla sürdükleri sefa devam etsin diye elinden şiddetten, kötülükten başka bir şey gelmeyen vandallar arasında yapılacak olan seçimdir!"