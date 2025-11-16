CHP Milletvekillerinden Çiftçilere Destek Eylemi

(DENİZLİ) - CHP Denizli Milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, eylem yapan çiftçilere destek verdi. Gülizar Biçer Karaca, "İktidarın Tarım Bakanları ve temsilcileri yabancı çiftçilerden ödül alıyorsa, onların kazandığı paralar için madalya takılıyorsa, bu iktidarın kime hizmet ettiği ortadadır" dedi. Şeref Arpacı da "Çiftçinin para kazanacağı anda ithalat izni çıkıyor. Bakan ne dedi biliyor musunuz, 'Piyasayı dengelemek için ilgili bakanlıkların talebi üzerine ithalat ve ihracatı yönlendiriyoruz.' Yani Tarım Bakanı istiyor, o da indiriyor" diye konuştu.

Sarayköy Ziraat Oda­sı Başkanlığı tarafından, ilçedeki üreticilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla geniş katılımlı eylem düzenlendi. Eylemde, tarım sektöründe artan maliyetler, düşük alım fiyatları ve üretim baskısıyla ilgili yaşanan sıkıntılar dile getirildi. Çiftçiler, etkinlik boyunca birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Çiftçilere seslenen CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca şöyle konuştu:

"Eskiden düğünler pamuk hasat zamanına göre belirlenirdi. Şimdi maalesef Sarayköylü çiftçiler, gençler bırakın düğün yapmayı, evlenmekten bile vazgeçmiş durumda. 2025 yılının ilk 8 ayında pamuk ithalatına 34 milyar dolar ödemişiz. Kanun ne diyor? 'Gayri Safi Milli Hasıla'nın en az yüzde 1'i çiftçiye ödenecek'. Bu kanun çıktığında üreticilerimize verilecek sandık, ancak meğer yabancı çiftçilere ödenmek üzere çıkarılmış. Bugün bunu çok net görüyoruz. İktidarın Tarım Bakanları ve temsilcileri yabancı çiftçilerden ödül alıyorsa, onların kazandığı paralar için madalya takılıyorsa, bu iktidarın kime hizmet ettiği ortadadır.

"Bu mücadeleyi tüm ülkemizde vermek zorundayız"

'Bu eylemi yaparsanız sübvansiyon vereceğiz; maliyetin altında kalan fiyat farkını tamamlayacağız. Eylemi yaparsanız bunu riske atarsınız.' denmiş. Bu tehdide boyun eğmeyerek bugün burada ses yükselttiniz. Bu eylemin bir başlangıç olmasını diliyorum. Bir sonrakinde Denizli merkezde, Sarayköy'de, tüm ilçelerde ziraat odaları kendi üyeleriyle birlikte binlerce çiftçi bu tür eylemlerde yer alsın. Bu mücadeleyi tüm ülkemizde vermek zorundayız. Eğer üretirsek, ürettiğimiz değer bulursa var oluruz; üretemezsek yok oluruz. Biz yok olmayacağız."

"Üretim düşmanı bir anlayışla karşı karşıyayız"

Şeref Arpacı da şunları söyledi:

"Yozgat'ta bir traktör eylemi olmuştu. Genel Başkanımızın mitingi de o gündü. Abdullah amca çıktı; üretmekten, üretememekten, ürünün para etmemesinden, kazancının faize gitmesinden şikayet etti. Masaya yumruğunu vurup 'Turpla, şalgamla bu ülke yönetilmez; hakla, hukukla, adaletle yönetilir' dedi. Haklıydı. O eylemin ardından baskılar arttı, traktörlere cezalar kesildi, destekler kesildi. Üretim düşmanı bir anlayışla karşı karşıya olduğumuz bir kez daha görüldü.

İki hafta önce Ticaret Bakanı geldi. Kendisine sorduk, 'Tam hasat zamanı neden gümrük vergilerini indiriyorsunuz? Neden ithalata izin veriyorsunuz?' Mısır, buğday, cennet elması tam hasat döneminde. Çiftçinin para kazanacağı anda ithalat izni çıkıyor. Bakan ne dedi biliyor musunuz? 'Piyasayı dengelemek için ilgili bakanlıkların talebi üzerine ithalat ve ihracatı yönlendiriyoruz.' Yani Tarım Bakanı istiyor, o da indiriyor."