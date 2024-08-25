CHP Milletvekili Tarımsal Destekleri Eleştirdi

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tarımsal destekleri eleştirerek, "Desteklerin yetersiz olduğunu ve Türk tarımına çare olmayacağını hepimiz biliyoruz. Ama bunu bilmeyen tek adres saraydır. AKP iktidarıdır. Sarayın birazcık vicdanı kaldıysa, çiftçinin sesini duyar ve tarımsal destekleri revize eder" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren '2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin' kararnameye yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Karakoz, "Kararnameye göre; geçen yıl bazı ürünlerde 46 lira olan gübre desteği 62 lira, yine geçen yıl bazı ürünlerde 21 lira olan gübre desteği 35 lira olarak belirlendi. Mazotta geçen yıl 345 lira olan kütlü pamuk desteği bu yıl 410 lira oldu. Açıklanan bu desteklerin yetersiz olduğunu ve Türk tarımına çare olmayacağını hepimiz biliyoruz. Ama bunu bilmeyen tek adres saraydır. AKP iktidarıdır. Sarayın birazcık vicdanı kaldıysa, sofrasında yediği ekmeğin, sebzenin, meyvenin ve yemeğin kıymetini biliyorsa çiftçinin sesini duyar ve tarımsal destekleri revize eder" dedi.

"İktidarın çiftçiye faydası kalmamıştır"

Karakoz, işçi yevmiyesinin ve icar parasının arttığını ve çiftçinin tarlasına gübre atamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İktidarın açıkladığı yüzde 61'lik enflasyon oranı bile yanlışken hangi yüzle ve vicdanla tarımsal destekleri yıllık enflasyon oranından az belirlersiniz. AKP iktidarı ve tek adam rejiminin çiftçiye hiçbir faydası kalmamıştır. Ülke tarımı bitme noktasına gelmiş, çiftçimiz bataklığa saplanmıştır. Kurtuluş seçimdir. Kurtuluş CHP'dir. Açıklanan bu tarımsal destekleri kabul etmek mümkün değildir. Her alanda ülkeyi kaosa sürükleyen bu iktidar, biraz olsun çiftçiyi düşünüyorsa; 2024 Yılı Tarımsal Desteklemelere ilişkin kararnameyi revize etmelidir, çiftçimize sahip çıktığını göstermelidir."