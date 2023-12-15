CHP Milletvekili Orhan Sümer: Ticaret Bakanlığı Esnafları Unutmuştur

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, TBMM Genel Kurulu'nda, "TÜİK rakamlarına göre, 'bütçemiz büyüyor, enflasyon tek haneye inecek' deniyor. Ama aslında bunların hepsi birer hayal ürünü. Vatandaş borçları nedeniyle perişan olmuş, memurlarımız geçinemediği için ikinci bir işte çalışmak zorunda, asgari ücretli yaşam mücadelesi veriyor, emeklilerimiz ise ölüme terk edilmiş. İktidarın 'ekonomimiz iyi' söylemi sokağın gerçeklerini bilenler için maalesef kuyruklu bir yalandan ibaret" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, şunları söyledi:

"EKONOMİK ÇARKIN TEMEL DİŞLİSİ ESNAFLARIMIZ UNUTULMUŞTUR"

"Ticaret Bakanlığı 2023 bütçesinden 9 milyar 460 milyon lira harcama gerçekleştirmiş. Bu kadar büyük harcama kalemleri kullanırken ne yazık ki ekonomik çarkın temel dişlisi esnaflarımız unutulmuştur. Ticaret Bakanlığı'nın girdi maliyetlerini düşürmede etkin olması, rekabeti sağlaması, ihracatı artırması, üretimi desteklemesi, KOBİ'leri koruması beklenirken bakanlık tüm bunları görmezden gelip maalesef adeta ölü taklidi yapıyor.

Dükkan kirası ödeyemediği, borç yükünden kurtulamadıkları için maalesef memleketimiz her ilinde onlarca esnafımız intihar etti. Ticaret Bakanlığı bu olanları da mı görmüyor? Ne yazık ki bakanlık göz göre göre hata yapmaya da devam ediyor. Bakanlık adına ayrılan yüzde 25'lik kantar payı gelirleri özel bir şirket hesabında tutuluyor, bu şirket hesabından harcama yapılıyor, bu şirket kime ait? Bakanlığın parasının şirket hesabında ne işi var? Kimleri zengin ediyorsunuz diye soruyoruz, bakanlık vatandaş adına sorduğumuz sorulara cevap verme gereği bile duymuyor.

"ASGARİ ÜCRETLİ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR, EMEKLİLERİMİZ İSE ÖLÜME TERK EDİLMİŞ"

Ticaret Bakanlığı iç ticareti geliştirmek için ayrılan havuzdaki paradan bakanlık makam odasına yıllardır mal alıyor. Geçen sene sadece 50 milyon 530 bin liralık harcama yapmış. Bir senede makam odasına 50 milyon liralık ne alır? Millet çocuğunun beslenme çantasına koyacak kuru ekmek bulamazken bakanlık hesabı hangi amaçlarla kullanılıyor? 2020 yılında Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu. Coğrafyamızda İslami ürün ve hizmetlerin çok büyük potansiyeli olduğu, yoğun akredite faaliyetleri yürütüleceği iddia edildi. 3 senede yapılan akredite sayısı sadece 49 tane. Geçen sene 13 milyon 668 bin lira ödeneği olan bu kurum bunun 8,3 milyon lirasına personel gideri olarak harcadı. Ortada işleyen bir kurum yok ama kurumdan ballı maaş alan onlarca yandaş var.

TÜİK rakamlarına göre 'bütçemiz büyüyor, enflasyon tek haneye inecek' deniyor. Ama aslında bunların hepsi birer hayal ürünü. Vatandaş borçları nedeniyle perişan olmuş, memurlarımız geçinemediği için ikinci bir işte çalışmak zorunda, asgari ücretli yaşam mücadelesi veriyor, emeklilerimiz ise ölüme terk edilmiş. İktidarın 'ekonomimiz iyi' söylemi sokağın gerçeklerini bilenler için maalesef kuyruklu bir yalandan ibaret.

Üretici 3 kilo limon satacak bir tane ekmek alamayacak. Ayrıca tam 13 kilo limon satacak traktörüne 1 litre de mazot alamayacak. Adana'daki çiftçinin durumu bu. Ticaret Bakanlığı çiftçilerinde sorunlarını unutmuş, ne yazık ki görmezden geliyor. Rekabet Kurumu ise çiftçilerimizi, küçük esnafımızı, emeğin gücü ve alın teriyle evine ekmek götürmeye çalışan vatandaşlarımızı korumuyor."