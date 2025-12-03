Haberler

CHP'li İlgezdi: "Türkiye Bugün Dünyanın En Yüksek 4'üncü Enflasyonuna Sahip Ülkesi Durumunda"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'nin enflasyon oranlarının çok yüksek olduğunu ve diğer ülkelerle karşılaştırıldığında zor bir durum sergilediğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önceden yaptığı tahminlerin gerçeği yansıtmadığını ve toplumun en yoksul kesiminin marketlerdeki fiyat artışlarından zorlandığını ifade etti. Enflasyonun düşmemesinin sebeplerine de dikkat çekerek, gayrimenkul faaliyetlerinin tarımdan fazla olmasının gıda fiyatlarını etkilediğini söyledi.

(ANKARA) – CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Türkiye bugün dünyanın en yüksek 4'üncü enflasyonuna sahip ülkesi durumunda. Yemen, Zimbabve ve Myanmar bile bizden daha iyi durumda" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TÜİK'in enflasyon verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İlgezdi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir yıl önce yaptığı açıklamalara işaret ederek, "Bakan, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 20'nin altına düşeceğini, hatta yüzde 17 olacağını iddia etmişti. Bugün bakanın tahmininin iki katı resmi enflasyon yaşıyoruz. Yıl sonu itibarıyla yüzde 30'un üzerinde bir enflasyon olacak. Kasım enflasyonu yıllık yüzde 31,07 olarak açıklandı. Üstelik bu rakam TÜİK'in makyajlı verileri. ENAG'ın yüzde 56,82, İTO'nun yüzde 38,28 olarak açıkladığı yıllık enflasyon oranlarını hesaba bile katmıyorum. İktidarın ekonomi yönetimi sınıfta kalmıştır" dedi.

İktidarın 2023 seçimlerinde enflasyonu düşürme vaadini hatırlatan İlgezdi, toplumun en yoksul kesiminin gittiği zincir marketlerdeki fiyat artışlarına dikkat çekti. İlgezdi, şöyle devam etti:

"İktidar vatandaştan defalarca enflasyon için sabır istedi. Haziran 2023'te yüzde 38 olan yıllık enflasyonu yüzde 31'e indirdiklerini iddia eden iktidara basit bir hesap yapmak istiyorum. Herkesin evine aldığı 5 ürün; yoğurt, un, süt, zeytin ve çay… Haziran 2023'te 438 lira 50 kuruş tutuyordu. 17 ay sonra bugün aynı ürünler 973 lira ediyor. Yani yüzde 122 oranında arttı."

"Yemen, Zimbabve ve Myanmar bile bizden daha iyi durumda"

Türkiye'nin küresel enflasyon sıralamasındaki yerine değinen İlgezdi, şunları söyledi:

"Enflasyon konusunda G20'de lideriz, Avrupa'da lideriz, OECD'de lideriz. Venezuela, Sudan, İran olmasa dünyada da lider olacaktık. Türkiye bugün dünyanın en yüksek 4. enflasyonuna sahip ülkesi durumunda. Yemen, Zimbabve ve Myanmar bile bizden daha iyi durumda."

Enflasyonun neden düşmediğine ilişkin değerlendirmede de bulunan İlgezdi, "Bir ülkede gayrimenkul faaliyetlerinin milli gelir içindeki payı tarımın payını geçiyorsa ucuz gıda tüketemezsiniz. Gıda fiyatlarındaki artış enflasyonun düşmesine engel olur" dedi.

