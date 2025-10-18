Haberler

CHP Milletvekili Ağbaba'dan Malatya Kayısısı Açıklaması

Güncelleme:
Haberler
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya kayısısı hakkında çıkan tartışmalara yanıt vererek, asıl rakiplerin Özbekistan ve İran gibi ülkeler olduğunu belirtti. Bölgedeki birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Elazığ ve Kahramanmaraş milletvekillerinin Malatya kayısısı ile ilgili açıklamalarına ilişkin olarak, "Bizim rakibimiz Baskil değil, Elbistan değil. Bizim rakibimiz şu anda ucuz üretim yapan Özbekistan ve İran gibi ülkelerdir. Dünyada bu ülkeler, kendi kayısıları daha fazla para etsin diye Malatya markasını zayıflatmaya çalışırken, bizim burada Malatya markasını tartışmamız hiçbir çiftçimize fayda sağlamaz" ifadesini kullandı.

Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Birkaç günden beri Malatya kayısısı ile ilgili bir tartışma yürütülüyor. Baskil de bizim kardeşimizdir, Elbistan da bizim kardeşimizdir. Yıllardan beri onlarla birlikte kayısıyı tüm dünyaya tanıttık. Dolayısıyla bu tartışma doğru bir tartışma değildir. Bir ürünün marka olması bir yılda, beş yılda, on yılda, yirmi yılda olmuyor. Malatya kayısısının dünyada tanınması 50-60 yıllık bir süreçte gerçekleşti ve bu süreçte bir marka oldu. Dolayısıyla bu kayısıyı üreten hem Baskilli çiftçilerimizin hem Elbistanlı çiftçilerimizin bu markaya sahip çıkması lazım. Dünya, bu bölgenin kayısısını Malatya kayısısı olarak tanıyor. Bizim rakibimiz Baskil değil, Elbistan değil. Bizim rakibimiz şu anda ucuz üretim yapan Özbekistan ve İran gibi ülkelerdir. Bu tartışmanın Baskilli çiftçilere, Elbistanlı çiftçilere zerre kadar faydası yoktur."

"Gelin, hep beraber bölgeye sahip çıkalım"

Tartışmayı yürüten milletvekillerine çağrıda bulunan Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz fındıkla ilgili bölgesel bir çalışma var. Gelin, hep beraber bölgeye sahip çıkalım. Gelin, hep birlikte kayısının üretim mahalleleri nasıl düşünülür, onu tartışalım. Gelin, hep beraber çiftçimizin dertleri nasıl çözülür, onu konuşalım. En kısa sürede, Malatya Borsası'nın ev sahipliğinde bir çalıştay yapalım. Malatya'nın sorunlarını konuşalım, Elbistan'ın, Baskil'in sorunlarını konuşalım, kayısının sorunlarını konuşalım. Bizim rakibimiz Elbistan'ın da, Baskil'in de, Malatya'nın da rakibi Cezayir, İran ve Özbekistan'dır. Dünyada bu ülkeler, kendi kayısıları daha fazla para etsin diye Malatya markasını zayıflatmaya çalışırken, bizim burada Malatya markasını tartışmamız hiçbir çiftçimize fayda sağlamaz."

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
