CHP'li Yıldız: Üreticiyi Koruyan Değil İthalata Dayalı Tarım Politikaları

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Tarım politikaları üreticiyi korumak yerine ithalata dayalı yürütülüyor. Eğer böyle devam ederse incir üreticisi toprağını terk etmek zorunda kalacak. Bu sadece Aydın için değil, tüm Türkiye için büyük bir kayıp olur" ifadesini kullandı.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl 375 bin ton olan yaş incir üretiminin bu yıl 413 bin ton olarak beklendiğini belirtti.

"Buna rağmen üretenin adeta cezalandırıldığını" ifade eden Yıldız, Aydın'ın birçok ilçesinde kuraklığın incir ağaçlarını olumsuz etkilediğini, rekoltenin düştüğünü, ürün kalitesinde ciddi kayıplar yaşandığını bildirdi.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Üretici ne kadar emek verirse versin doğa koşullarına karşı çaresiz. Bu sadece üreticinin değil, Aydın'ın ekonomisinin de kaybı.

Tarımda kullanılan gübre, ilaç ve enerji fiyatları katlanarak artıyor. Çiftçi artık üretim yapamaz hale geldi. Geçen yıl 100 liraya alınan gübre bu yıl 200 liraya çıktı. Elektrik fiyatları sulama masraflarını ikiye katladı. Çiftçi ürününü satmadan önce borca batıyor. Böyle bir üretim sürdürülebilir değil.

"Üretici emeğinin karşılığını alamıyor"

İhracatçılar, ürün alımını geciktirerek ve piyasaya baskı yaparak fiyatları aşağıya çekiyor. Bu yıl incir fiyatları 200 liraya kadar düştü. Oysa geçen yıl 230-240 liradan satılıyordu. Üretici emeğinin karşılığını alamıyor, maliyetini bile kurtaramıyor.

Üretici ürününü teslim ediyor ama parasını aylarca beklemek zorunda kalıyor. Bu süre zarfında borçlarını ödeyemiyor, bankalara ve tefecilere mahküm oluyor. Üretici, emeğinin karşılığını zamanında alamadığı için her geçen gün borç batağına sürükleniyor"

"Acil bir destek paketinin hazırlanması gerekiyor"

Yıldız, sorunların çözümü için hükümete çağrıda bulunarak, "Girdi maliyetlerini hafifletecek acil bir destek paketinin hazırlanması gerekiyor. Kuraklıkla mücadele için sulama altyapısı projelerinin hızlandırılması da zorunlu. Üreticiye ödeme garantisi sağlayacak sözleşmeli alım sistemi kurulmalı. İhracat stratejilerinin üretici lehine yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Ayrıca kalite kayıplarını önlemek için soğuk hava deposu, lojistik ve denetim altyapısının da güçlendirilmesi gerekiyor.

"Köylümüz sahipsiz bırakılmıştır"

Aydın'ın inciri dünya çapında bilinen bir markadır. Ancak bu markayı ayakta tutan, alın teriyle üretim yapan köylümüz sahipsiz bırakılmıştır. Biz CHP olarak üreticimizin yanında olacağız, onların sesi olacağız. Sorunlarını Meclis gündemine taşımaya, çözüm için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Tarım politikaları üreticiyi korumak yerine ithalata dayalı yürütülüyor. Eğer böyle devam ederse incir üreticisi toprağını terk etmek zorunda kalacak. Bu sadece Aydın için değil, tüm Türkiye için büyük bir kayıp olur."